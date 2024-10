Modulárny reaktor spoločnosti newcleo môže zvýšiť sebestačnosť SR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Projekt pokročilého modulárneho reaktora spoločnosti newcleo môže zvýšiť energetickú sebestačnosť Slovenska. Tento olovom chladený reaktor by mohol využívať vyhoreté jadrové palivo, ktoré sa v súčasnosti skladuje v Jaslovských Bohuniciach, a tak znižovať jeho objem aj celkovú rádioaktivitu. Informoval o tom v stredu CEO spoločnosti Stefano Buono.



Modulárne reaktory by sa mali dať okrem výroby elektrickej energie využiť aj na výrobu priemyselného vodíka, vykurovanie priemyselných areálov a obytných štvrtí. "Vďaka mnohým odborníkom v jadrovej energetike a existujúcej infraštruktúre by sa Slovensko mohlo stať centrom pre vývoj, testovanie a aplikovanie nových technológií do praxe pri výrobe modulárnych reaktorov. To by mohlo prilákať investície a vytvoriť nové príležitosti pre hospodársky rast," povedal Buono.



Projekt pokročilého olovom chladeného rýchleho reaktora využívajúceho vyhoreté jadrové palivo získal v priebehu minulého týždňa podporu Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory, ktorú Európska únia založila na jar tohto roka, a získal status významného projektu. Vďaka tomuto rozhodnutiu by sa mohol urýchliť vývoj daného typu modulárneho reaktora, ktorý je v súčasnosti potenciálne zaujímavý aj pre Slovensko.



"Slovenská republika má dostatok vyhoretého paliva, ktoré by sa dalo opätovne využiť na energetické účely, preto pozitívne vníma fakt, že Európska komisia sa rozhodla podporiť právu túto technológiu, ktorá môže priniesť uzatvorenie palivového cyklu a v budúcnosti významne znížiť objem vyhoretého paliva, a preto sa prirodzene zaujímame o tento projekt," uviedol predseda predstavenstva Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) Peter Gerhart.



Francúzska spoločnosť newcleo podpísala v decembri minulého roka memorandum o porozumení s Ministerstvom hospodárstva SR a JAVYS s cieľom preskúmať možnosti spolupráce a ďalšieho rozvoja technológií pokročilých modulárnych reaktorov. V auguste tohto roka podpísala taktiež dohodu o spolupráci s VUJE so zámerom nadviazať užšie partnerstvo pri vývoji technológií pokročilých modulárnych reaktorov a riešení pokročilého palivového cyklu.