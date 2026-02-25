< sekcia Ekonomika
MOL a Janaf sa dohodli na podmienkach dlhodobých kapacitných testov
Spoločnosť opätovne zdôraznila, že pre energetickú bezpečnosť regiónu sú potrebné dve plnohodnotné a komerčne konkurencieschopné trasy.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 25. februára (TASR) - Skupina MOL a spoločnosť Janaf sa dohodli na spustení dlhodobých kapacitných testov ropovodu Adria za účasti medzinárodného, nezávislého monitorovacieho tímu. Počas záťažových testov budú odborníci sledovať, aký maximálny a dlhodobo udržateľný výkon je infraštruktúra schopná dosiahnuť v rôznych poveternostných podmienkach a ročných obdobiach. Informoval o tom v stredu Anton Molnár, hovorca slovenskej spoločnosti Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL.
„MOL víta začiatok testovania, keďže by to mohlo ukončiť ´vojnu čísel´ a dlhoročné spory o skutočnú priepustnosť ropovodu. O tom, koľko ropovod Adria reálne zvládne, rozhodnú dáta a fakty, nie názory. V chorvátskych vyhláseniach sa ročná kapacita ropovodu pohybovala medzi 11 a 15 miliónmi ton, hoci cez tento úsek sa v skutočnosti nikdy neprepravilo viac ako 2 milióny ton ropy ročne,“ uviedla v stanovisku maďarská spoločnosť.
MOL zároveň očakáva stanovisko chorvátskej firmy k tomu, či umožní tranzit ruských zásielok ropy z mora. Janaf totiž doteraz nereagoval priamo na minulý týždeň zaslanú žiadosť skupiny, ale požiadal o čas na interpretáciu sankčných pravidiel Európskej únie (EÚ), ktoré platia už niekoľko rokov a ktoré Chorvátsko samo podporilo. Zároveň žiada od MOLu predloženie povolení EÚ a USA pre predmetné zásielky, čo je podľa firmy „úplne nereálne“, keďže pre každý jednotlivý transport nie je možné žiadať osobitné povolenia a takáto byrokratická prekážka by znemožnila plynulú prepravu.
„Ak prepravca a náklad ropy nie sú uvedené na verejne dostupných sankčných zoznamoch EÚ a USA, chorvátska spoločnosť musí tranzit umožniť. Podľa platných sankčných pravidiel EÚ a USA je Chorvátsko povinné umožniť tranzit nesankcionovanej ruskej ropy, ak ropovod Družba nie je v prevádzke, aby sa zabezpečila energetická bezpečnosť regiónu. V tomto prípade platí aj medzinárodné právo, ktoré je záväzné aj pre Chorvátsko,“ zdôraznila maďarská spoločnosť.
Trvá tiež na tom, že Janaf účtuje za prepravu v prepočte na 100 kilometrov (km) niekoľkonásobne vyššie poplatky, ako je európsky priemer, čo podľa MOLu môže vyvolávať podozrenie zo zneužitia dominantného postavenia.
Spoločnosť opätovne zdôraznila, že pre energetickú bezpečnosť regiónu sú potrebné dve plnohodnotné a komerčne konkurencieschopné trasy. „Ropovod Adria musí byť schopný túto úlohu naplniť, no v duchu diverzifikácie zdrojov je rovnako potrebné zabezpečiť fungovanie ropovodu Družba. Aj preto MOL podporuje snahu Ukrajiny obnoviť prevádzku ropovodu Odesa-Brody, a tým prepojiť Družbu s Čiernym morom, čím by sa zvýšila bezpečnosť dodávok ropy do regiónu,“ dodala skupina.
