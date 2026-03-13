MOL a Slovnaft podali EK ďalšiu formálnu sťažnosť na JANAF
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 13. marca (TASR) - Skupina MOL a spoločnosť Slovnaft podali ďalšiu formálnu sťažnosť Generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie (EK) pre hospodársku súťaž, tentoraz namierenú proti zneužívaniu cien zo strany spoločnosti JANAF. Uviedla to Lucia Čorbová z oddelenia komunikácie Slovnaftu, ktorý je súčasťou skupiny MOL.
Spoločnosť JANAF podľa Čorbovej dlhodobo uplatňuje nekalé cenové praktiky, ktoré nie sú podložené objektívnymi dôvodmi. Po vypuknutí vojny medzi Ruskom a Ukrajinou v roku 2022, napriek tomu, že sa objem objednávok skupiny MOL zvýšil 1,5-násobne, spoločnosť JANAF výrazne zvýšila poplatky takmer na dvojnásobok pôvodnej úrovne. Túto neprimeranú cenovú úroveň si udržiava aj v nasledujúcich rokoch.
Od vypuknutia vojny spoločnosť JANAF neposkytla zdôvodnenie zvýšených poplatkov a naďalej odmieta zverejniť informácie o nákladových faktoroch alebo metodike, na ktorých je založená jej cenotvorba.
Tranzitný poplatok v Chorvátsku je v súčasnosti viac ako trojnásobne vyšší ako poplatok účtovaný prevádzkovateľom ropovodu TAL, ktorý vedie z prístavu Terst cez Nemecko do Viedne. Je takisto takmer dvojnásobne vyšší ako poplatok, ktorý skupina MOL platí za tranzit cez ukrajinskú časť ropovodu Družba prechádzajúceho vojnovou zónou. Zároveň výrazne prevyšuje ceny európskych ropovodov, ktorých technické a ekonomické podmienky vrátane miery využitia sú veľmi podobné tým, ktoré má spoločnosť JANAF.
Ropovody s podobnou mierou využitia účtujú výrazne nižšie poplatky. Slovenský ropovod účtuje poplatok štyrikrát nižší ako spoločnosť JANAF, maďarský ropovod účtuje poplatok trikrát nižší a bieloruský ropovod až sedemkrát nižší ako spoločnosť JANAF.
Čorbová zdôraznila, že podľa MOL a Slovnaftu sú poplatky účtované spoločnosťou JANAF neprimerané v porovnaní s jej nákladmi a nemožno ich objektívne odôvodniť. Svojím konaním JANAF využíva výhody vyplývajúce z ruskej invázie na Ukrajinu vrátane súčasnej nefunkčnosti ropovodu Družba. To poškodzuje zákazníkov a ohrozuje bezpečnosť dodávok energie v citlivom regióne strednej a východnej Európy. V dôsledku podozrenia zo zneužitia preto spoločnosti MOL a Slovnaft podali ďalšiu formálnu sťažnosť Generálnemu riaditeľstvu EK pre hospodársku súťaž.
Podľa skupiny MOL okrem nekalého cenového správania chorvátska strana porušuje aj právo EÚ v súvislosti s dodávkami ruskej ropy. Spoločnosť JANAF naďalej odmieta poskytnúť jasné stanovisko k tomu, či umožní tranzit legálnych zásielok, ktoré sú v súlade so sankciami EÚ a USA vrátane ustanovení OFAC. Spoločnosti MOL a Slovnaft podali v tejto veci začiatkom marca formálnu sťažnosť EK.
Existujúce problémy s dodávkami navyše zhoršuje právna neistota spôsobená tým, že zmluvný proces s JANAF sa naťahuje a skupina MOL stále nemá platnú prepravnú zmluvu na rok 2026. Zároveň plánované testy kapacity ropovodu sa nemohli začať vinou chorvátskej spoločnosti.
Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti. Prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku.
