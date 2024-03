Skupina MOL aktualizovala dlhodobú stratégiu

Bratislava 14. marca (TASR) - Nadnárodná petrochemická skupina MOL, do ktorej patrí aj bratislavský Slovnaft, plánuje do roku 2030 investície do ekologických projektov vo výške štyri miliardy amerických dolárov (3,656 miliardy eur). Spoločnosť chce napríklad zvýšiť využívanie odpadového hospodárstva a takisto dosiahnuť rast hospodárskeho výsledku pred zdanením, odpismi a zarátaním úrokov (EBITDA) v segmente služieb zákazníkom na jednu miliardu USD. Vyplýva to z aktualizácie dlhodobej stratégie Shape Tomorrow, o ktorej vo štvrtok informovala spoločnosť.



"Uplynulé roky priniesli v energetickom priemysle radikálne výzvy a zmeny. Nastal čas opäť aktualizovať našu stratégiu, pretože ciele udržateľnosti sú stále ambicióznejšie a zároveň dopyt po fosílnych palivách zostáva naďalej silný," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MOL Zsolt Hernádi.



Hlavnou prioritou aktualizovanej dlhodobej stratégie je zabezpečiť bezpečnosť dodávok energií a umožniť stabilný ekologický prechod do budúcnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť ďalej posilňuje svoje tradičné portfólio aktív a do roku 2030 vynaloží viac ako 4 miliardy USD na zelené investície.



Miliardu USD plánuje MOL investovať napríklad do projektov, ktoré budú využívať odpad a recykláciu v rámci procesu výroby. Investície budú zároveň smerovať do stredne veľkých projektov v oblasti chemického priemyslu. Ďalšiu miliardu USD skupina vynaloží do roku 2030 na projekty, ktoré umožnia energeticky efektívnejšiu výrobu a rozšírenie udržateľných palív v portfóliu s priamym vplyvom na zníženie emisií skleníkových plynov. To chce dosiahnuť najmä zvýšením využívania obnoviteľnej elektrickej energie v celej skupine, osobitne v segmente Downstream, ktorý zahŕňa aj rafinérie.



Podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva by mohlo od roku 2030 poskytovať spoločnosti 1,5 milióna tony vstupnej suroviny ročne pre ropný, chemický a energetický sektor. Odpad považuje MOL za cennú surovinu a zdroj energie. V Maďarsku skupina do roku 2035 zvýši mieru jeho recyklácie na 65 % a zároveň zníži skládkovanie na 10 %. Skupina takisto posilní svoje rafinérie zvýšením efektívnosti o 150 miliónov USD a bude pokračovať v investíciách do vyššej flexibility spracovania ropy. Prieskum a ťažba sa popri zabezpečení dodávok zamerajú na ekologické projekty.



(1 EUR = 1,0939 USD)