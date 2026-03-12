< sekcia Ekonomika
MOL: JANAF ustúpil od dohody na testovaní kapacity ropovodu Adria
JANAF tvrdí, že MOL stále stanovuje ďalšie podmienky a pristupuje k procesu na princípe ber alebo nechaj tak. To podľa neho nie je v súlade s partnerstvom očakávaným v ich dlhodobej spolupráci.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť/Záhreb 12. marca (TASR) - Desaťmesačná séria testov kapacity ropovodu Adria sa mala začať v stredu 11. marca. Spoločnosť JANAF však od dohody ustúpila, a to aj napriek tomu, že Európska komisia (EK) očakáva profesionálny záver tohto dlhodobého sporu. Vyhlásila to vo štvrtok v stanovisku skupina MOL.
„Chorvátska spoločnosť totiž nie je ochotná testovať celý úsek ropovodu od Omišalja, ale iba časť medzi Sisakom a Virjem. Logika tohto rozhodnutia nám nedáva zmysel. Ak nie je čo skrývať, nie je dôvod zdržiavať práce ani komplexný test kapacity,“ zdôraznil MOL.
Maďarská energetická skupina naďalej trvá na dôslednom postupe testovania. „Chceme v troch alebo štyroch etapách preveriť, aký stabilný, udržateľný a dlhodobo kontinuálny výkon je infraštruktúra schopná dosahovať v rôznych ročných obdobiach, pri rôznych druhoch ropy a za rozdielnych poveternostných podmienok. Veríme, že spoločné testovanie sa bude môcť začať čo najskôr. Je to v záujme celého regiónu aj európskeho spoločenstva,“ dodal MOL.
Chorvátsky prevádzkovateľ ropovodu Adria JANAF v stredu uviedol, že plánované testovanie kapacity ropovodu so skupinou MOL nezačalo podľa plánu, pretože obe strany sa nedohodli na kľúčových prvkoch procesu. Podľa JANAF-u MOL prijal návrh, aby sa testy vykonávali pod dohľadom EK a so zapojením nezávislého experta, ale dohoda o detailoch sa ešte nedosiahla.
JANAF tvrdí, že MOL stále stanovuje ďalšie podmienky a pristupuje k procesu na princípe „ber alebo nechaj tak“. To podľa neho nie je v súlade s partnerstvom očakávaným v ich dlhodobej spolupráci. Prevádzkovateľ ropovodu trvá na tom, aby sa hodnotenie kapacity vykonávalo nepretržite počas jedného mesiaca na úseku Sisak-Virje-Csurgów-Százhalombatta s prevádzkou 24 hodín denne, s navrhovaným objemom jeden milión ton ropy a technickými parametrami zodpovedajúcimi bežným prepravným podmienkam.
