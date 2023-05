MOL mal v prvom kvartáli 2023 zisk pred zdanením a úrokmi 653 mil. eur

Bratislava 12. mája (TASR) - Petrochemická skupina MOL, do ktorej patrí aj bratislavská rafinéria Slovnaft, zaznamenala v prvom štvrťroku 2023 čistú CCS EBITDA (výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov) vo výške 714 miliónov USD (653 miliónov eur). Divízia Služby zákazníkom sa odrazila od minuloročného minima, objem ťažby v divízii Upstream vzrástol a spracovanie ropy v divízii Downstream zostalo ziskové, informoval v piatok MOL.



"Skupina MOL dosiahla v prvom štvrťroku 2023 stabilné výsledky, keďže normalizujúce sa makroekonomické podmienky boli zmiernené dobrou internou výkonnosťou divízií. Naša spoločnosť dosiahla dôležité míľniky v podpore energetickej nezávislosti regiónu, divízii Upstream sa podarilo zvýšiť objemy domácej ťažby, prepravovali sme vlastnú ropu z Azerbajdžanu do Európy a pokračovali sme v investíciách, ktoré našim vnútrozemským rafinériám umožňujú prístup k rope z rôznych zdrojov," uviedol generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi.



Čistá EBITDA v divízii Upstreamu, ktorá sa zaoberá ťažbou ropy, sa v prvom štvrťroku 2023 znížila na 283 miliónov USD. Príčinou boli klesajúce ceny ropy a plynu, dodatočné licenčné poplatky v Maďarsku a systém regulovaných cien plynu v Chorvátsku. Napriek tlaku na náklady v celom hodnotovom reťazci zostali OPEX divízie na úrovni skupiny v 1. štvrťroku 2023 pod hranicou 6 USD/barel.



V divízii Downstreamu, zahŕňajúcej rafinérie, sa v prvom štvrťroku 2023 medziročne zvýšila na 299 miliónov USD, klesajúci príspevok petrochémie bol kompenzovaný vyššou tvorbou EBITDA z rafinérskeho segmentu. K flexibilite a diverzifikácii ropných zdrojov prispelo prepravenie ľahkej ropy z ložiska ACG v Azerbajdžane, kde je MOL spoluvlastníkom, do rafinérie Slovnaft v Bratislave.



EBITDA divízie Služieb zákazníkom, ktorá predstavuje najmä čerpacie stanice, sa medziročne zdvojnásobila. V prvom štvrťroku 2023 dosiahla 127 miliónov USD vďaka zlepšeniu regulačného rámca a zvýšeniu podielu z nepalivového tovaru. Po rozšírení portfólia Služieb zákazníkom v Poľsku koncom roka 2022 bola v krajine zavedená značka MOL a prebieha rebranding čerpacích staníc. Počet prevádzok Fresh Corner v celej sieti vzrástol z 1081 v prvom štvrťroku 2022 na 1172 v prvom štvrťroku 2023.



EBITDA divízie Gas Midstream, teda prepravy plynu, dosiahla v prvom štvrťroku 79 miliónov USD. Ide o 64-percentný medziročný nárast vďaka zvýšeným požiadavkám na cezhraničnú kapacitu v súlade s vyšším objemom exportu. Klesajúca cena plynu a zmena prepravných tokov pozitívne ovplyvnili náklady na spotrebu plynu.