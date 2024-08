MOL rokuje o zabezpečení dodávok ropy cez Ukrajinu

Budapešť 22. augusta (TASR) - Maďarská štátna ropná spoločnosť MOL bude s najväčšou pravdepodobnosťou schopná podpísať potrebné dohody, aby zabezpečila, že tranzit ropy cez Ukrajinu do Maďarska nebude blokovaný. Uviedol to vo štvrtok šéf kancelárie maďarského predsedu vlády Gergely Gulyás. TASR o tom informuje na základe správ agentúr MTI a Reuters.



"Technicky to bude znamenať, že aj keď bude preprava nákladnejšia a MOL bude musieť znášať riziká na rusko-ukrajinskej hranici, existuje právne riešenie, ktoré zaručuje budúci tranzit," povedal.



Maďarská ropná a plynárenská spoločnosť MOL rokuje o novej schéme, v ktorej bude niesť zodpovednosť za dodávky ruskej ropy cez Ukrajinu.



MOL hľadá alternatívne riešenia po tom, čo Kyjev zakázal prepravu ropy od spoločnosti Lukoil cez svoje potrubia. Nová schéma však bude drahšia a riskantnejšia, pripomenul Gulyás.



Podľa Gulyása je poľutovaniahodné, že Európska komisia nepodnikla kroky na ochranu členských štátov. "Napriek tomu musím povedať, že sa zdá, že energetická bezpečnosť môže byť s pomocou týchto dohôd dlhodobo garantovaná," dodal s tým, že ani Maďarsko, ani Slovensko nedostali žiadnu formu podpory z Bruselu.



Nadviazal tak na stredajšie (21. 8.) vyhlásenie ministra zahraničných vecí Pétera Szijjárta, že rokovania Maďarska zamerané na zabezpečenie dlhodobých dodávok ropy "sa blížia k záverečnej fáze".



Szijjártó pritom uviedol, že "Európska komisia neurobila nič proti ukrajinským opatreniam, ktoré ohrozujú energetickú bezpečnosť Maďarska a Slovenska".



Minister zopakoval, že Ukrajina prakticky zakázala dodávky ropy od ruskej spoločnosti Lukoil do Maďarska a na Slovensko. Európska komisia by podľa neho mala zakročiť. Poukázal pritom na asociačnú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou, podľa ktorej druhá strana "nesmie brániť tranzitu energií k členom EÚ".



"Napriek tomu, že Ukrajina porušuje asociačnú dohodu, je jasné, že sa nemôžeme spoliehať na podporu zo strany Európskej komisie," uviedol Szijjártó s tým, že maďarská vláda vedie rokovania, aby zabezpečila dlhodobo vyvážené dodávky.



Pokiaľ ide o dodávky plynu do Maďarska, Szijjártó v stredu povedal, že neboli prerušené a neovplyvnila ich eskalácia bojov medzi Ruskom a Ukrajinou. Dodal, že Maďarsko dostáva plyn aj cez plynovod TurkStream cez Turecko, Bulharsko a Srbsko.



Podobne ani dodávky jadrového paliva nie sú prerušené a sú postačujúce na dlhodobú prevádzku jadrovej elektrárne Paks, uviedol minister.