MOL spustil v Maďarsku najväčší elektrolyzér na výrobu vodíka v okolí

Százhalombatta 5. septembra (TASR) - Petrochemická skupina MOL uviedla v rafinérii Duna v maďarskej Százhalombatte do prevádzky nový závod na výrobu zeleného vodíka s kapacitou 10 megawattov. Najväčší závod v strednej a východnej Európe vyprodukuje ročne 1600 ton čistého, uhlíkovo neutrálneho zeleného vodíka, ktorý MOL využije na výrobu motorových palív. Vo štvrtok o tom informoval hovorca rafinérie Slovnaft, ktorá patrí do skupiny MOL, Anton Molnár.



Elektrolyzér využíva na rozklad vody na vodík a kyslík elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Zariadenie vyprodukuje osem až deväť ton čistého kyslíka na tonu vodíka. "Zelený vodík je čistý a všestranný zdroj energie, ktorý využijeme na výrobu palív, aby sme znížili našu uhlíkovú stopu. Podľa našich plánov vodík čoskoro nájde uplatnenie aj priamo v sektore dopravy," uviedol viceprezident MOL pre nové a udržateľné podnikanie Ádám Horváth.



Po Százhalombatte plánuje MOL výstavbu podobných závodov v Rijeke a Bratislave, pričom závod v Bratislave by mohol byť v prevádzke v roku 2026.



Nový závod s investíciami na úrovni 22 miliónov eur zníži uhlíkovú stopu rafinérie Duna o viac ako 25.000 ton oxidu uhličitého ročne. Nová technológia postupne nahradí výrobný proces založený na zemnom plyne, ktorý v súčasnosti predstavuje šestinu celkových emisií oxidu uhličitého skupiny.



Na Slovensku plánuje nahradenie výroby vodíka zo zemného plynu elektrolýzou z vody okrem Slovnaftu napríklad aj spoločnosť Duslo.