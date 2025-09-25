< sekcia Ekonomika
MOL: Testy kapacity ropovodu Adria zlyhali z technických dôvodov
Najnovšie výsledky zatiaľ nepotvrdili, že ropovod by bol schopný dlhodobo dodávať dostatočné množstvo ropy z Jadranského mora do Maďarska a na Slovensko.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 25. septembra (TASR) - Minulý týždeň skupina MOL a chorvátsky Jadranski naftovod (JANAF) vykonali niekoľko spoločných testov ropovodu Adria. Najnovšie výsledky zatiaľ nepotvrdili, že ropovod by bol schopný dlhodobo dodávať dostatočné množstvo ropy z Jadranského mora do Maďarska a na Slovensko. Počas testov ropovod nebol schopný pracovať s dostatočnou kapacitou dlhšie ako jednu, dve hodiny. Informovala o tom slovenská spoločnosť Slovnaft, člen skupiny MOL.
Pred testom sa strany dohodli, že počas prepravy budú postupne zvyšovať tlak a počet čerpadiel, aby dosiahli maximálnu prepravnú kapacitu a udržali ju počas celej doby testu. Cieľom bolo spoločne posúdiť, či je systém schopný stabilne fungovať pri maximálnej kapacite po dlhší čas. Tesne pred začiatkom testu však chorvátsky partner informoval, že maximálny výkon dokáže udržať len jednu hodinu, po ktorej bude potrebné znížiť tlak. To sa výrazne odchýlilo od dohodnutého plánu a sťažuje objektívne vyhodnotenie výsledkov testu.
Následne, len 30 minút po začatí testu, chorvátska partnerská spoločnosť zastavila prepravu s odvolaním sa na výpadok dodávky elektrickej energie a systém bol mimo prevádzky viac ako hodinu. Aj po opätovnom spustení došlo k prerušeniam, keďže k poklesu tlaku došlo aj počas prepravy na chorvátskej strane. Chorvátsky partner požiadal skupinu MOL o zníženie tlaku v potrubí, po čom mohla chorvátska časť potrubia fungovať pri nízkom tlaku a výkone.
Skupina MOL a JANAF už dlhodobo skúmajú kapacitu chorvátskej časti potrubia. V minulosti strany vykonali niekoľko menších testov, pričom v septembri tohto roka sa začalo komplexné, niekoľkomesačné testovacie obdobie, ktoré zahŕňalo prepravu veľkých objemov ropy. Počas neho sa spoločnosti snažili zistiť, aké množstvo ropy dokáže južná vetva ropovodu stabilne a dlhodobo prepravovať.
Skupina MOL zdôraznila, že ropovod Adria zohráva veľmi dôležitú úlohu v zásobovaní strednej Európy. Aby však mohol prevziať významnejšiu rolu než len doplnkovú, je najskôr potrebné jasne poznať, čoho je chorvátska časť ropovodu Adria schopná, v akom je technickom stave a čo je potrebné na to, aby dokázala denne prepravovať až 40.000 ton ropy, každý deň v roku.
Dôležitosť ropovodu podčiarkuje podľa MOL-u aj skutočnosť, že pred vypuknutím vojny sa vynaložilo 170 miliónov USD do rozvoja južnej alternatívnej infraštruktúry a zníženia jednostrannej závislosti od východnej trasy. Od roku 2022 sa investovali ďalšie stovky miliónov USD do diverzifikácie ropy, no prechod nie je len otázkou technológie rafinérií.
Skupina MOL naďalej zachováva svoj postoj, že sú potrebné dva komerčne konkurencieschopné a technicky plnohodnotné ropovody, ktoré dokážu spoľahlivo zabezpečiť objemy ropy potrebné na zásobovanie regiónu.
Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti. Prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.
(1 EUR = 1,1756 USD)
