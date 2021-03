MOL začala vyrábať biopalivá aj z použitého oleja či živočíšnych tukov

Bratislava 16. marca (TASR) – Maďarská petrochemická skupina MOL, do ktorej patrí aj bratislavská rafinéria Slovnaft, začala v rafinérii Duna pri Budapešti s výrobou biopalív. Okrem rastlinných olejov má nová prevádzka využívať aj použité kuchynské oleje či živočíšne tuky. V utorok o tom informoval Ladislav Procházka z komunikačného odboru Slovnaftu. MOL by v súlade s nedávno aktualizovanou stratégiou rozvoja mal do roku 2030 vyrábať viac ako 100.000 ton biopalív.



"Skupina MOL doteraz nakupovala viac ako 500.000 ton biopalív (bioetanol a biodiesel), ktoré využívala ako biozložku na primiešavanie do benzínov a nafty. Vďaka tejto investícii sme v skupine MOL začali prvýkrát sami vyrábať obnoviteľnú naftu a stali sme sa výrobcami biopalív," uviedol viceprezident skupiny MOL Gabriel Szabó.



Pri výrobe motorovej nafty sa biologická surovina spracováva spolu s fosílnym materiálom. Na tento účel sa dajú využiť rastlinné oleje, použité kuchynské oleje a živočíšne tuky. Výsledkom je podľa skupiny MOL vyrobený produkt, ktorý je v porovnaní s naftou produkovanou na báze ropy čiastočne obnoviteľný, a to bez akýchkoľvek kvalitatívnych zmien. Výhodou tejto metódy je, že kým v súlade s normou pre naftu je možné komponenty bionafty miešať v maximálnom objeme sedem objemových percent, v tomto prípade je možné zvýšiť podiel biozložky na ešte vyššiu úroveň.



MOL prednedávnom aktualizoval svoju stratégiu rozvoja. Podľa nej chce zohrávať kľúčovú rolu pri formovaní nízkouhlíkového obehového hospodárstva s investíciami do nových podnikateľských oblastí, ako sú integrácia a využitie odpadu, recyklácia, zachytávanie, využitie a ukladanie uhlíka, moderné biopalivá a príležitosti súvisiace s vodíkom. V nasledujúcich piatich rokoch plánuje MOL vynaložiť miliardu amerických dolárov (839 miliónov eur) na nové nízkouhlíkové a udržateľné projekty. To má skupine zabezpečiť, aby sa stala kľúčovým hráčom v obehovom hospodárstve v strednej a východnej Európe a priblížila sa do roku 2050 k cieľu čistých nulových emisií oxidu uhličitého (CO2).



(1 EUR = 1,1920 USD)