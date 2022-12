MOL zaplatí 95 % dane z rozdielu ceny ruskej ropy oproti svetovej cene

Budapešť 8. decembra (TASR) - Maďarské firmy vyrábajúce produkty z ropy, medzi ktorými je dominantnou spoločnosťou MOL, v zdaňovacom období 2022 a 2023 zaplatia daň z nadmerného zisku vo výške 95 %. Základom tejto dane bude rozdiel ceny ruskej ropy oproti svetovej cene, uviedol vo štvrtok server vg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server odvolávajúc sa na nariadenie vlády zverejnené vo štvrtok v štátnom vestníku tak spresnil vyhlásenie kabinetu premiéra Viktora Orbána. Ten na svojom účte na Facebooku uviedol, že v súvislosti so sankciami schválenými Európskou úniou rozhodla v prípade ropnej spoločnosti MOL o zvýšení doterajšej 40-percentnej dane z nadmerného zisku na 95 %.



"V dôsledku rozhodnutí Bruselu sú v celej Európe sankčné ceny palív. Odoberieme nadmerné zisky podnikom, ktorých sa to týka, a presmerujeme ich do fondu na ochranu domácností pri platení režijných nákladov," napísala vláda na sociálnej sieti.



Orbán 25. mája avizoval, že v záujme pomoci rodinám v ťažkej ekonomickej situácii jeho kabinet založí fond na ochranu domácností pri platení ich režijných nákladov, do ktorého budú prispievať banky a korporácie zo svojho nadmerného zisku, ako aj fond obrany na posilnenie armády. Do fondov prispievajú veľkou časťou svojho "nadmerného" zisku banky, poisťovne, obchodné reťazce a letecké spoločnosti. Opatrenie je podľa Orbána ohraničené na roky 2022 a 2023.



Vláda vzhľadom na medzinárodnú krízovú situáciu zrušila s platnosťou od utorka 23.00 h cenový strop pre pohonné látky. Reguláciu zaviedli 15. novembra 2021 pre základné druhy pohonných látok vo výške 480 forintov (1,17 eura) za liter. Zrušenie cenového stropu paliva odôvodnil kabinet "bruselskými sankciami" a zákazom dodávok ropy do EÚ, ktorý vstúpil do platnosti v pondelok.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)