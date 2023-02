Moldavská prezidentka pozvala Bidena na návštevu svojej krajiny

Kišiňov/Varšava 22. februára (TASR) — Moldavská prezidentka Maia Sanduová v stredu oznámila, že amerického prezidenta Jeoa Bidena pozvala na návštevu svojej krajiny, ktorá má čoraz napätejšie vzťahy s Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Sanduová na Facebooku napísala, že Bidena na návštevu pozvala počas ich utorňajšieho stretnutia vo Varšave, na ktorom americký prezident uistil Moldavsko o podpore jeho suverenity zo strany USA.



"Využila som príležitosť, ktorú poskytlo toto stretnutie, aby som prezidentovi USA tlmočila, že v zložitej situácii, v ktorej sa nachádzame — s vojnou na hraniciach — potrebujeme ešte väčšiu podporu USA na posilnenie odolnosti našej ekonomiky," napísala Sanduová.



"Pozvala som prezidenta Bidena na návštevu našej krajiny," dodala. Neuviedla však, ako na pozvanie zareagoval.



"Prezidentovi Bidenovi som tlmočila, že Moldavci chcú zostať súčasťou slobodného sveta, žiť v bezpečí a napĺňať svoj sen o vstupe do Európskej únie," uviedla ďalej Sanduová, ktorá vo Varšave rokovala aj s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.



Moldavská líderka taktiež poďakovala Bidenovi za podporu USA moldavskej ekonomike aj demokracii, ako aj za ich pomoc pre energetický sektor.



Sanduová dlhodobo vyjadruje obavy zo zámerov Ruska i z prítomnosti ruských jednotiek v separatistickom regióne Podnestersko. Minulý týždeň informovala, že od partnerov z Ukrajiny dostala upozornenie, že Rusko plánuje Moldavsko destabilizovať a prevziať v ňom moc. Reuters pripomína, že Moldavsko je do veľkej miery závislé od dodávok ruského plynu.



Moldavsko s 2,6 miliónom obyvateľov leží medzi Rumunskom a Ukrajinou a žije v ňom početná ruská menšina. V posledných rokoch sa táto krajina orientuje prozápadne, čo Moskva kritizuje. Napätie medzi oboma krajinami ešte vzrástlo v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, a to práve vďaka tvrdeniam, že sa Kremeľ snaží destabilizovať situáciu v tejto bývalej sovietskej republike.



Sanduová od svojho nástupu do úradu v roku 2020 presadzuje prozápadné postoje a ruskú inváziu na Ukrajinu odsúdila. Moldavsko si pod jej vedením zabezpečilo v júni — spoločne s Ukrajinou — štatút kandidátskej krajiny EÚ.