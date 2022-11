Moldavsko dovezie plyn zo Slovenska

Kišiňov 3. novembra (TASR) - Moldavsko si zabezpečilo reverzný dovoz zemného plynu zo Slovenska, po prvý raz. To znamená zmenu a reverznú prepravu komodity smerom zo západu na východ. Oznámil to podpredseda vlády Andrei Spinu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Jeho vyhlásenie demonštruje schopnosť Moldavska získavať plyn z iných zdrojov ako z Ruska, keďže čelí čoraz väčším problémom s dodávkami od Moskvy.



Bývalý sovietsky štát je odkázaný na zemný plyn od ruského Gazpromu. Moskva však už znížila dodávky Moldavsku o 40 %, čo zasiahlo aj jeho schopnosť vyprodukovať dostatok elektriny pre 2,5 milióna obyvateľov.



Spinu vo štvrtok uviedol, že moldavská spoločnosť Energocom kúpila na Slovensku 5 miliónov metrov kubických (m3) plynu. Označil to za krok k väčšej energetickej nezávislosti.



"To, čo nás na prvý pohľad malo zničiť, nás namiesto toho posilnilo," napísal v aplikácii na posielanie správ Telegram. "Vďaka solidarite a úsporám prekonáme túto zimu a vyjdeme z nej so vztýčenou hlavou ešte silnejší a energeticky nezávislí," dodal.



Moldavsko na čele s prozápadnou vládou, ktorá odsúdila inváziu Ruska na Ukrajinu 24. februára, tento rok tvrdo zasiahol prudký nárast cien zemného plynu.



Kontrakt Moldavska s Gazpromom sa mení z mesiaca na mesiac na základe spotovej trhovej ceny plynu a ropy.



Gazprom od 1. októbra znížil dodávky zemného plynu pre Moldavsko na 5,7 milióna m3 denne, čo je približne o 40 % menej ako spotreba v krajine.