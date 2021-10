Moldavsko kupuje plyn od Poľska pre spory s Moskvou

Kišiňov 26. októbra (TASR) - Moldavsko podpísalo zmluvu s Poľskom o dodávkach zemného plynu. Bývalá sovietska krajina sa tak po prvý raz obrátila na iného dodávateľa po tom, ako jej Rusko zvýšilo ceny za plyn.



Zdraženie plynu od ruského štátneho energetického gigantu Gazprom podnietilo prozápadnú vládu v Moldavsku, aby vyhlásila výnimočný stav, ktorý jej umožňuje hľadať alternatívne dodávky.



Vláda v Kišiňove v pondelok (25. 10.) neskoro večer oznámila, že podpísala dohodu s poľskou štátnou spoločnosťou PGNiG o "skúšobnom nákupe" jedného milióna kubických metrov (m3) plynu pre moldavskú energetickú spoločnosť Energocom.



"Je to prvá akvizícia plynu z alternatívnych zdrojov v histórii Moldavska," uviedla vládna tlačová služba vo vyhlásení.



PGNiG vo svojej tlačovej správe oznámil, že tender "bol zorganizovaný narýchlo pre zníženie dodávok plynu do Moldavska zo strany Gazpromu".



Kontrakt Moldavska s Gazpromom v septembri vypršal, čo zvýšilo tlak na politické vedenie v krajine, aby zabezpečilo dodávky.



Gazprom a jeho dcérska spoločnosť Moldovagaz síce minulý mesiac súhlasili s predĺžením existujúcej zmluvy na dodávky do 31. októbra, ale ruský štátny gigant minulý týždeň varoval, že môže obmedziť dodávky plynu Moldavsku, ak krajina neuhradí svoj účet a nepodpíše novú zmluvu.



Gazprom tento mesiac zvýšil ceny pre Moldavsko na 790 USD (680,86 eura) za 1000 m3 plynu z doterajších 550 USD.



Podpredseda vlády Andrej Spinu označil toto zvýšenie za "neoprávnené a nereálne" pre najchudobnejšiu krajinu Európy.



Očakáva sa, že v stredu (27. 10.) odcestuje do Ruska na rokovania s generálnym riaditeľom Gazpromu Alexejom Millerom.



"Chceme podpísať dlhodobú zmluvu, ale s obojstranne výhodnými cenami a podmienkami," citovala v pondelok ruská tlačová agentúra Interfax premiérku Nataliu Gavrilitaovú.



Problémy s plynom v Moldavsku prichádzajú v čase, keď ceny tejto komodity v celej Európe prudko stúpajú. Niektorí z toho obviňujú Moskvu, ktoré nedodáva dostatok plynu Európe.



Moldavsko je už dlho rozdelené na dva tábory, pričom jeden je za užšie vzťahy s Európskou úniou a druhý za udržiavanie vzťahov s Moskvou. Minulý rok si krajina zvolil proeurópsku prezidentku Maiu Sanduovú, ktorej strana v júli zvíťazila aj v parlamentných voľbách.



(1 EUR = 1,1603 USD)