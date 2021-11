Moldavsko splatilo svoje dlhy voči Gazpromu

Kišiňov/Moskva 26. novembra (TASR) - Moldavsko v piatok oznámilo, že splatilo svoje dlhy voči Gazpromu po tom, ako ruský energetický gigant pohrozil zastavením dodávok plynu do tejto bývalej sovietskej republiky.



Piatok bol podľa moldavského vicepremiéra Andreja Spinu posledným termínom na zaplatenie neuhradených platieb vo výške viac ako 74 miliónov USD (65,54 milióna eur).



Rusko totiž ako gesto "dobrej vôle" predĺžilo pôvodný termín o 48 hodín zo stredy (24. 11.) na piatok.



Moldavský parlament vo štvrtok (25. 11.) schválil zmeny v rozpočte, aby pomohol Moldovagaz, dcérskej spoločnosti Gazpromu, splatiť dlh.



Moldovagaz, národná energetická spoločnosť, ktorej polovicu vlastní Gazpromom, vo vyhlásení v piatok uviedla, že previedla platbu na ruskú firmu „za spotrebu zemného plynu v októbri a v prvej polovici novembra tohto roka“.



Moldavsko, vklinené medzi Rumunsko a Ukrajinu, tradične dostáva plyn z Ruska cez promoskovský separatistický región Podnestersko a cez Ukrajinu.



Moldavsko a Gazprom predĺžili koncom minulého mesiaca svoju zmluvu o plyne o ďalších päť rokov po patovej situácii v súvislosti so zvýšením cien plynu. Kontrakt Moldavska s Gazpromom totiž v septembri vypršal, čo zvýšilo tlak na politické vedenie v krajine, aby zabezpečilo dodávky.



Gazprom v októbri zvýšil ceny plynu pre Moldavsko na 790 USD za 1000 kubických metrov (m3) plynu z dovtedajších 550 USD. Zároveň varoval vládu v Kišiňove, že môže obmedziť dodávky plynu Moldavsku, ak krajina neuhradí svoj účet a nepodpíše novú zmluvu.



Kišiňov pre nedostatok plynu v októbri vyhlásil stav núdze a prvýkrát podpísal zmluvu o "skúšobnom nákupe" dodávok plynu s inou krajinou, ako je Rusko, a to s poľskou štátnou spoločnosťou PGNiG.



(1 EUR = 1,1291 USD)