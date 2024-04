Moldavsko stavia nové elektrické vedenie do Rumunska

Kišiňov 9. apríla (TASR) - Moldavsko v utorok začalo práce na novom elektrickom vedení, ktoré ho spojí so susedným Rumunskom, keďže bývalá sovietska republika sa usiluje o väčšiu energetickú nezávislosť od Ruska. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Po vybudovaní nového elektrického vedenia už Moldavsko nebude závislé od elektrárne, ktorá sa nachádza v odštiepeneckom regióne Podnestersko, kde sú umiestnené ruské jednotky.



V dedine Congaz už začali kopať základy pre prvé piliere nového elektrického vedenia. Do konca roka 2025 chce mať Moldavsko postavených všetkých 500 stĺpov elektrického vedenia, ktoré má mať dĺžku 158 kilometrov a spojí hlavné mesto Kišiňov s Vulcanesti na juhu krajiny. Prípojka z Vulcanesti do mesta Isaccea v Rumunsku už funguje.



V súčasnosti pochádza približne 70 % elektriny spotrebovanej v Moldavsku z Podnesterska. Tamojší separatisti podporovaní Ruskom v minulosti obmedzili dodávky do Kišiňova. Platnosť súčasnej zmluvy s elektrárňou v Podnestersku vyprší koncom roka 2024.



Prezidentka Maia Sanduová označila nové elektrické vedenie v hodnote 27 miliónov eur za "jeden z najdôležitejších infraštruktúrnych projektov" od získania nezávislosti v roku 1991, ktorý oslobodí krajinu a umožní jej získavať elektrinu "bez politického vydierania".



Kišiňov v roku 2019 schválil dlho odkladaný projekt, na ktorý získal financie od Svetovej banky.



Podľa predstaviteľa ministerstva energetiky Constantina Borosana sa vláda bude snažiť dokončiť výstavbu ešte pred koncom roka 2025.



Okrem elektriny z Podnesterska pochádzal zvyšok dodávok väčšinou z Ukrajiny. Kyjev však zastavil vývoz po ruských útokoch na jeho energetickú infraštruktúru, čo vyvolalo v Moldavsku energetickú krízu. Mestá tak museli v roku 2022 vypnúť pouličné osvetlenie a domácnosti obmedziť spotrebu.



V súčasnosti 20 % dopytu po elektrine pokrýva domáca výroba. Znížila sa aj spotreba, keďže ceny elektriny vzrástli.



Od roku 2022 Moldavsko príležitostne nakupuje elektrinu aj z Rumunska, ale existujúce prepojenia obmedzujú množstvo, ktoré môže dovážať.



Moldavsko plánuje ďalšie dve prepojovacie linky s Rumunskom, aby dosiahlo "plnú a úplnú integráciu do európskeho energetického trhu," povedal Borosan pre agentúru AFP.



Krajina s 2,6 milióna obyvateľov, ktorá leží medzi Ukrajinou a Rumunskom, požiadala o vstup do Európskej únie krátko po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Členské štáty bloku sa v decembri dohodli, že začnú rozhovory o pripojení sa Ukrajiny a Moldavska, ktoré patria medzi najchudobnejšie štáty Európy.