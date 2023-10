Moldavsko už nebude nakupovať plyn od Gazpromu

Kišiňov 2. októbra (TASR) - Väčšina Moldavska už nebude dovážať zemný plyn od ruskej spoločnosti Gazprom. Povedal to v pondelok moldavský minister energetiky Victor Parlicov, narážajúc na tú časť krajiny, ktorú kontroluje Kišiňov. Rozhodnutie sa tak netýka separatistického regiónu Podnestersko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vyhlásenie Parlicova signalizuje, že Moldavsko, jedna z najchudobnejších krajín Európy, postupne zvyšuje svoju nezávislosť od ruského plynu. Moldavsko pod kontrolou moldavskej vlády, čo predstavuje výraznú väčšinu územia aj populácie, zastavilo dovoz plynu od Gazpromu v decembri minulého roka. V tom čase však ešte nebolo jasné, či nejde iba o dočasný krok.



Teraz však Parlicov povedal, že dovoz už neobnovia. Dodal, že Moldavsko dokázalo získať plyn od európskych dodávateľov a za lepšiu cenu než od Gazpromu. "Zemný plyn od Gazpromu pre územie pod kontrolou moldavských inštitúcií už nakupovať nebudeme," povedal minister.



Krajina zatiaľ stále nakupuje elektrickú energiu vyrobenú v elektrárni v odštiepeneckom Podnestersku, ktorá využíva plyn od Gazpromu. Minister neuviedol, či sa aj v tomto prípade niečo do budúcnosti zmení. Čo sa týka plynu, Gazprom stále vyváža do Podnesterska, kam denne prúdi 5,7 milióna kubických metrov suroviny.