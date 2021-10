V Moldavsku je plynová kríza, krajina vyhlásila výnimočný stav

Kišiňov 22. októbra (TASR) - Moldavsko vyhlásilo v piatok 30-dňový výnimočný stav v snahe zabezpečiť si lacnejší zemný plyn z Európy po tom, ako mu Rusko, tradičný dodávateľ, zvýšilo ceny.



Bývalá sovietska republika s 2,6 milióna obyvateľov, vklinená medzi Rumunsko a Ukrajinu, dostáva plyn z Ruska cez separatistický región Podnestersko a Ukrajinu.



Ruský štátny energetický gigant Gazprom zvýšil Moldavsku cenu plynu z 550 USD (472,63 eura) za 1000 kubických metrov (m3) v septembri na 790 USD tento mesiac. To je úroveň, ktorú podpredseda vlády Andrej Spinu označil za "neoprávnenú a nereálnu" pre najchudobnejšiu krajinu Európy. Uviedla to v piatok premiérka Natalia Gavrilitaová v parlamente. Dodala, že Moldavsko bude hľadať dodávky z európskych krajín, a poďakovala Rumunsku a Ukrajine, že mu už dodávajú určitý objem plynu.



Gazprom a jeho dcérska spoločnosť Moldovagaz minulý mesiac síce súhlasili s predĺžením existujúcej zmluvy na dodávky do 31. októbra, ale podľa Gavrilitaovej Moldovagaz "nedrží svoje slovo".



Spoločnosť podľa nej neposkytuje požadované objemy zemného plynu, pričom Moldavsko zatiaľ dostalo za október o tretinu menej plynu ako zvyčajne.



Predsedníčka vlády uviedla tiež, že Moldavsko a Gazprom pokračujú v rokovaniach, ale bývalá sovietska republika "nemá dôveru" v úspech rozhovorov a "musí začať konať", inak zostane bez plynu.



Výnimočný stav poskytuje moldavskej energetickej spoločnosti Energocom právomoc zabezpečiť plyn z iných krajín.



Moldavsko zápasí s nedostatkom plynu v čase, keď jeho cena prudko stúpa. Niektorí politici v Európe obviňujú z toho Rusko. Moskva podľa nich nedodáva dostatok plynu do Európy, aby vytvorila tlak na schválenie kontroverzného plynovodu Nord Stream 2, ktorý vedie po dne Baltického mora a obchádza Ukrajinu.



V Moldavsku zase niektorí odborníci tvrdia, že Rusko zvýšilo ceny plynu pre krajinu preto, lebo si v minulom roku zvolilo proeurópsku prezidentku v Maiu Sanduovú, ktorá vyhlásila, že chce, aby sa odštiepený región Podnestersko opäť pripojilo k Moldavsku.



Krajina je už dlho rozdelená na dva tábory, pričom jeden je za užšie vzťahy s Európskou úniou a druhý za udržiavanie vzťahov s Moskvou.



(1 EUR = 1,1637 USD)