Mondelez vlani investoval do výrobného závodu v Bratislave milióny eur

Bratislava 22. apríla (TASR) – Takmer 4,5 milióna eur investovala tento rok do svojho výrobného závodu v Bratislave spoločnosť Mondelez International. Informovala o tom spoločnosť.



V továrni prišlo k modernizácii a zároveň k zvýšeniu kapacity linky určenej na produkciu čokoládovej hmoty. Tá je, spoločne s čokoládovým likérom, hlavným exportným artiklom závodu, ktorý sa odtiaľto vyváža do ďalších európskych tovární spoločnosti.



„Vďaka tejto investícii budeme schopní dodávať do našej siete, ročne o štyri a pol tisíca ton viac čokoládovej hmoty tej najvyššej kvality. Našou nespornou výhodou pre výrobu tejto vstupnej suroviny je, v rámci európskeho regiónu, centrálna geografická poloha, kvalitná pracovná sila, ale aj dlhoročná tradícia. Vo výrobe čokoládovej hmoty, kakaového likéru a samostatne balených čokoládových špecialít máme mimoriadne skúsenosti," povedal Miroslav Lorincz, riaditeľ továrne v Bratislave.



V posledných rokoch podľa neho ide o ďalšiu významnú investíciu do bratislavskej továrne. Aktuálna investícia je ďalšou po tom, čo v roku 2019 v bratislavskom závode začali vďaka investícii takmer 7 miliónov eur vyrábať pralinky Milka Moments.



Továreň v Bratislave tento rok oslávi 125 rokov od svojho vzniku. Založil ju pôvodne nemecký výrobca cukroviniek Stollwerck, ktorý do dnešnej slovenskej metropoly v roku 1896 expandoval s časťou svojej produkcie. V prvých rokoch sa tu denne zabalilo okolo 25 kilogramov cukroviniek, teraz sa tu vyrábajú desiatky tisíc ton produktov ročne.



Mondelez International je popredným svetovým výrobcom cukroviniek a pečených produktov. V súčasnosti zamestnáva viac ako 80.000 ľudí a svoje výrobky predáva v 150 krajinách sveta.