Mondelez vytvorí pri Dunajskej Strede 180 nových pracovných miest

Kostolné Kračany 20. júla (TASR) – Spolu 180 nových pracovných miest umožní vytvoriť investícia výrobcu trvanlivého pečiva Mondelez International do novej výrobnej linky vo svojom výrobnom závode v Kostolných Kračanoch v okrese Dunajská Streda. Do rozšírenia kapacity produkcie croissantov investoval niekoľko desiatok miliónov eur, informoval o tom riaditeľ závodu Nikos Smyrnof.



"Ide o značné rozšírenie našej kapacity produkcie," uviedol Smyrnof. Doplnil, že nárast dopytu po pečive, ako sú napríklad croissanty, je globálnym trendom. Závod v Kostolných Kračanoch je jedným z dvoch výrobných závodov Mondelez na Slovensku. Bol vybudovaný na zelenej lúke v máji 2020. Do portfólia výrobkov patria croissanty 7 Days a suché chlebíky Bake Rolls s rôznymi príchuťami. "Naša továreň má na tomto dôležitom trhu významné postavenie. V MDLZ sa preto sústredíme na urýchlenie rastu, ktorého je táto investícia súčasťou," uviedla generálna riaditeľka pre Slovensko, Česko a Maďarsko Ivana Tůmová.



Spoločnosť pôsobí v Českej republike a na Slovensku od roku 1992. V piatich výrobných závodoch, dvoch obchodných jednotkách a centre excelentnosti zamestnáva 3000 ľudí a v Čechách a na Slovensku predáva 500 produktov pod 18 značkami.