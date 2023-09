Mondi odchádza z Ruska, najväčší závod predáva ruskému developerovi

Londýn/Moskva 18. septembra (TASR) - Britská papierenská a baliarenská spoločnosť Mondi oznámila, že predáva svoj najväčší závod v Rusku. Závod Mondi Syktyvkar odkúpi dcérska firma ruskej developerskej spoločnosti Sezar Group, čo zároveň znamená ukončenie všetkých aktivít britskej firmy v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Sezar Group prevezme závod Mondi v meste Syktyvkar na severovýchode európskej časti Ruska za 80 miliárd rubľov (774,72 milióna eur) v hotovosti, uviedla v pondelok britská spoločnosť. Ako dodala, ruský protimonopolný úrad a vládna komisia pre zahraničné investície dohodu s firmou Sezar schválili a celá transakcia by mala byť dokončená do konca roka.



Mondi pôvodne plánovala predať závod Mondi Syktyvkar investičnej firme ruského miliardára Viktora Charitonina. Neskôr však od toho ustúpila, pričom ako dôvod uviedla "slabý pokrok" pri schvaľovaní kontraktu zo strany úradov. Pôvodná dohoda pritom mala hodnotu 95 miliárd rubľov.



Závod v Syktyvkare je najväčším závodom britskej papierenskej firmy v Rusku a zároveň posledným aktívom, ktoré Mondi v krajine predáva. Už v júli predala tri menšie závody firme Gotek za 1,6 miliardy rubľov.



Závod Syktyvkar zamestnáva približne 4500 ľudí. Jeho predajom sa tak Mondi zaradila do dlhého zoznamu západných spoločností, ktoré od útoku Ruska na Ukrajinu začiatkom roka 2022 Ruskú federáciu opustili.



Naposledy pred vyše týždňom britská tabaková spoločnosť British American Tobacco (BAT) oznámila, že svoje ruské a bieloruské aktíva predá konzorciu na čele s manažmentom jej ruskej divízie. Aj v jej prípade to bude znamenať konečný odchod z Ruska, na čom firma pracovala od začiatku vojny na Ukrajine. K ďalším patria automobilky, potravinárske firmy, maloobchodné reťazce alebo firmy v oblasti rýchleho občerstvenia.