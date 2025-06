Mondi SCP spustilo výstavbu moderného energetického zdroja

Bratislava 27. júna (OTS) - Mondi SCP vo svojom integrovanom závode na výrobu celulózy a papiera v Ružomberku investuje do výstavby nového energetického zdroja. Ten nahradí už existujúci kotol na biomasu. Výstavba je dnešným dňom oficiálne spustená a jej dokončenie je plánované v polovici roka 2027.uviedol Joachim Grünewald, generálny riaditeľ spoločnosti Mondi SCP.Projekt významne prispeje k udržateľnému a stabilnému zásobovaniu závodu energiou. Spĺňa najprísnejšie emisné normy a prispeje ku zlepšeniu kvality ovzdušia. Emisie oxidov dusíka (NOx) sa znížia o 50 % a tuhé znečisťujúce látky až o 83 %.Foto: Mondi SCPNový kotol bude využívať zvyškové materiály z výroby celulózy a papiera, čím ostanú v obehu. Použitá biomasa bude pochádzať z certifikovaných lesov v súlade so zásadami zodpovedného lesného hospodárstva.“ dodal Joachim.Investícia vo výške 150 miliónov eur, financovaná spoločnosťou Mondi SCP, zahŕňa aj dotáciu 30 miliónov eur z Environmentálneho fondu prostredníctvom Modernizačného fondu Európskej únie. Projekt by nebolo možné zrealizovať bez podpory vicepremiéra a ministra životného prostredia SR, Tomáša Tarabu, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri schválení dotácie. Významným partnerom projektu je aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na čele s Richardom Takáčom. Spolu s Lesmi Slovenskej republiky zabezpečia dlhodobé a stabilné dodávky dreva, čím prispejú k udržateľnosti a úspechu projektu.