Mondi SCP spustil v Ružomberku do prevádzky nový papierenský stroj

Ružomberok 27. septembra (TASR) – Spoločnosť Mondi SCP uviedla v pondelok v Ružomberku do skúšobnej prevádzky nový papierenský stroj PS19. Stroj je súčasťou modernizačného projektu v hodnote 370 miliónov eur, čo je najväčšia investícia firmy za posledné roky. S výrobnou kapacitou 300.000 ton ročne dodáva zákazníkom nový druh kartónu s názvom Kraft Top White.



"K našej silnej základni štyroch papierenských strojov pribudol piaty – úplne nový papierenský stroj, ktorý je jedným z najmodernejších v Európe. Prináša nám prosperitu, zamestnanosť a stabilitu pre našu spoločnosť, región, pre Slovensko i akcionárov," uviedol prezident spoločnosti Eco-Investment Milan Fiľo.



Ako dodal, stroj bude naplno fungovať do niekoľkých mesiacov. "Spustiť výrobu na takomto stroji obnáša obrovské úsilie, desať rokov príprav a nakoniec dva roky tvrdej práce obrovského množstva ľudí," poznamenal.



Investíciu v Mondi SCP privítal aj šéf agrorezortu Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Ako zdôraznil, slovenské štátne lesy sú najvýznamnejším obchodným partnerom a keďže z dôvodu klimatickej zmeny rastie podiel listnatých lesov, majú ich produkciu aj kde umiestňovať. "Preto som rád, že sa spustila skúšobná prevádzka tejto linky, ktorá pri výrobe nového kartónového papiera dokáže spracovať až dve tretiny použitého zberového papiera. Je to príspevok tohto podniku k cirkulárnej ekonomike, čo zo strany vlády určite podporujeme," povedal.



CEO skupiny Mondi Andrew King zdôraznil, že investícia im umožňuje ďalej znižovať environmentálnu stopu. "Tiež podporovať rast a vylepšovať naše portfólio obalových riešení, aby sme na trh prinášali inovatívne a udržateľné riešenia," doplnil.