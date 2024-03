Experti: Slovensko pokročilo v boji proti praniu špinavých peňazí

Brusel/Štrasburg 13. marca (TASR) - Výbor expertov Rady Európy (RE) pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) v stredu zverejnenej správe dospel k záveru, že Slovensko podniklo pozitívne kroky na zlepšenie svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).



Monitorovacím orgánom Rady Európy vo svojej správe spresnil, že Slovensko urobilo pozitívne kroky najmä pokiaľ ide o dodržiavanie odporúčania 26 Finančnej akčnej skupiny (FATF) o regulácii a dohľade nad finančnými inštitúciami.



Následne MONEYVAL prehodnotil pozíciu Slovenska podľa tohto odporúčania z čiastočne vyhovujúcej na prevažne vyhovujúcu.



Orgán RE pripomenul, že od novembra 2022 slovenské orgány zaviedli opatrenia na zabránenie tomu, aby spoločníci zločincov vlastnili (alebo boli skutočnými vlastníkmi) významného alebo kontrolného podielu alebo zastávali riadiacu funkciu v bankách a poisťovniach. Slovenská strana prijala aj postupy hodnotenia rizika pre zmenárne a nebankových poskytovateľov úverov a zlepšila svoju politiku na preskúmanie individuálnych rizikových profilov pre finančné inštitúcie.



Celkovo Slovenská republika pokročila pri riešení väčšiny technických nedostatkov načrtnutých v správe MONEYVAL za rok 2020.



Zo 40 odporúčaní má Slovensko v súčasnosti päť odporúčaní hodnotených ako vyhovujúce, 23 odporúčaní hodnotených ako do veľkej miere vyhovujúcich a 12 odporúčaní s hodnotením čiastočne vyhovujúce.



Od slovenských orgánov sa očakáva, že do decembra 2024 podajú expertom z MONEYVAL správu o ďalšom pokroku dosiahnutom pri posilňovaní systému boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.



MONEYVAL ako monitorovací orgán Rady Európy posudzuje súlad opatrení na národnej úrovni so základnými medzinárodnými štandardmi na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a financovania šírenia zbraní hromadného ničenia, ako aj efektívnosti ich implementácie. MONEYVAL hodnotí 33 štátov a území a dáva odporúčania národným orgánom, pokiaľ ide o potrebu zlepšenia ich systémov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šírenia zbraní.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)