MONEYVAL upozornil na nedostatky Slovenska pri praní špinavých peňazí

Brusel/Štrasburg 14. januára (TASR) - Slovensko podniklo kroky na zlepšenie svojich opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, no stále potrebuje vyriešiť niekoľko nedostatkov, upozornil v utorok monitorovací orgán Rady Európy (RE) na posudzovanie kvality systémov boja proti praniu špinavých peňazí (MONEYVAL). Informuje o tom spravodajca TASR.



MONEYVAL ako monitorovací orgán RE posudzuje kvality systémov boja proti praniu špinavých peňazí členských štátov Rady Európy a tiež posudzuje ich súlad so základnými štandardmi boja proti praniu špinavých peňazí medzinárodnými Finančnej akčnej skupiny (FATF).



Podľa správy MONEYVAL Slovenská republika pokročila pri riešení niektorých nedostatkov v technickom súlade, ktoré majú vplyv na uplatňovanie štandardov FATF na neziskové organizácie (odporúčanie 8), na virtuálne aktíva a poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (odporúčanie 15) a tiež v oblasti vysoko rizikových krajín (odporúčanie 19).



Experti rady Európy však poukázali na to, že dosiahnutý pokrok nebol dostatočný na udelenie aktualizácie a všetky tri odporúčania zostávajú naďalej hodnotené ako "čiastočne vyhovujúce".



Z celkovo 40 odporúčaní je Slovensko v súčasnosti hodnotená nasledovne: zaistilo súlad s piatimi odporúčaniami MONEYVAL, vo veľkej miere vyhovuje 23 odporúčaniam, je čiastočne v súlade s 12 odporúčaniami a žiadne z odporúčaní FATF nie je hodnotené ako nevyhovujúce.



MONEYVAL sa rozhodol ponechať Slovenskú republiku v rámci rozšíreného postupu monitorovania. Očakáva sa, že slovenská strana v priebehu jedného roka podá správu o celkovom pokroku pri posilňovaní opatrení v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.



Okrem toho by Slovensko počas nasledujúceho plenárneho zasadnutia MONEYVAL, ktoré je naplánované na jún 2025, malo poskytnúť aktuálne informácie o súlade s odporúčaním FATF 10 (povinná starostlivosť o zákazníka).



MONEYVAL hodnotí celkovo 33 európskych štátov a území a vydáva odporúčania národným orgánom, pokiaľ ide o potrebné zlepšenia ich systémov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a proti financovaniu šírenia zbraní.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)