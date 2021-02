Heger: Boj s pandémiou bude víťazný

Ladislav Kamenický, archívne foto. Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 7. februára (TASR) – Zápas s pandémiou nového koronavírusu je v druhom polčase a bude mať víťazný koniec. Uviedol to minister financií Eduard Heger (OĽANO) v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minúť 12. Poslanec opozičného Smeru-SD Ladislav Kamenický kritizoval, že vláda nezvláda pandémiu a spôsobuje chaos.Heger zdôraznil, že pandémia by mala byť sprevádzaná najmä odborným názorom, pričom skutočnosť, že sa spúšťa COVID automat, je podľa neho veľká vec. Myslí si, že ide o premyslený mechanizmus. "" podotkol s tým, že niektoré veci trvajú dlhšie práve preto, že treba dosiahnuť dohodu.Vláda Igora Matoviča (OĽANO) podľa Kamenického nezvláda pandémiu. Poukázal na to, že doteraz chýbal plán a robili sa "" opatrenia. Skonštatoval, že COVID automat je "". Priebeh pandémie na Slovensku tak podľa neho sprevádza chaos. Kritizoval testovanie, ktoré podľa neho zvýšilo mobilitu obyvateľov.Lockdown je podľa ministra financií pre ekonomiku najbolestnejšie riešenie, preto chcela vláda riešenie s menšími nákladmi, ktorým je podľa neho testovanie. "" zdôraznil Heger. Testovanie považuje za dobré z toho pohľadu, že identifikuje a karantenizuje len chorých. Kamenický oponoval s tým, že Matovič prezentoval testovanie ako niečo, čo obyvateľov oslobodí. "" dodal.Heger zároveň priblížil že pandémia doposiaľ stála Slovensko 1,3 miliardy eur na vyplatenej pomoci. Priznal, že s prípravou pomoci pre zasiahnuté sektory, ako je cestovný ruch, gastronómia či kultúra sa trochu trápili. Opozičný poslanec podotkol, že SR je po Rumunsku krajinou s najmenšou pomocou. "" upozornil Kamenický. Rozšírenie pomoci a jej nárast o 40 miliónov eur mesačne víta, prišli však podľa neho neskoro.Minister financií zároveň poznamenal, že podľa Európskeho parlamentu musí plán obnovy klásť väčší dôraz na biodiverzitu a Európska komisia k tomu vydala nové pravidlá. "" priblížil Heger. Ľudia podľa neho môžu čakať modernejšie školy, väčší počet škôlok, kvalitnejšie životné prostredie, kvalitnejšiu železnicu, obnovu domov, nové zmodernizované nemocnice, ale aj nekompromisnú Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Slovensko má totiž podľa neho v pláne aj boj proti korupcii. Kamenický uviedol, že proces okolo plánu obnovy nepovažuje za transparentný. Dôležité podľa neho je, aby bol nad týmto plánom krízový manažment.Kamenický ako bývalý minister financií reagoval aj na akciu Mýtnik. Poznamenal, že vo funkcii bol od mája 2019, takže František Imrecze nepôsobil ako šéf finančnej správy za jeho éry. Vyšetrovanie rešpektuje, ale poukázal aj na to, že Imrecze postavil na nohy elektronické systémy a zvýšil sa výber daní.