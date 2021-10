Matovič: Pellegrini a pred ním Fico hospodárili tak, že im bolo jedno

Na archívnej snímke Marián Viskupič. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 17. októbra (TASR) - Peter Pellegrini (Hlas-SD) a pred ním Robert Fico (Smer-SD) hospodárili tak, že im bolo jedno. Vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) tak reagoval na opozíciu, ktorá kritizuje rozpočet. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike pokračoval, že je podľa neho logické, že ho opozícia kritizuje. Po vystúpení Matoviča diskutovali v relácii i predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) a exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).povedal na kritiku opozície Matovič. Rozpočet, ktorý predložil, má podľa neho viac ako 300 strán dokopy aj s prílohami, a robia na ňom desiatky ľudí na Ministerstve financií (MF) SR v podstate celý rok.Podľa neho je jasné, že každý minister by chcel viac.povedal. Pokračoval, že jeho prioritným cieľom je strážiť spoločné peniaze, a presadiť reformu, ktorá zabezpečí, aby politici nemohli rozkrádať spoločné peniaze.Čo sa týka dlhodobej udržateľnosti financií, Slovensko je podľa Viskupiča najhoršie z celej EÚ.uviedol. Nepopiera, že dlh narástol. Kľúčové podľa neho je to, ako sa vlády správajú po skončení krízy, aby sa konsolidovali verejné financie a aby sa okamžite po skončení krízy robilo všetko pre to, aby sa vláda mohla pripravovať na ďalšiu.kritizoval Kamenický. Podľa jeho slov enormne rastú ´necovidové´ výdavky, ktoré treba analyzovať. Rozpočet považuje za rozpočet enormného zadlžovania.povedal Kamenický.Viskupič reagoval, že ekonomickú pandémiu zvládli lepšie. Aj keď boli odvetvia, ktoré boli postihnuté viac, firmy nekrachovali.pokračoval, že aj keď valorizácia vo verejnom sektore je síce nula, pri kolektívnom vyjednávaní môže byť dosiahnuté niečo iné. Znamená to, že kolektívne vyjednávanie prebieha a Viskupič tvrdí, že uvidia, čo z neho vyjde.