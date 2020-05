J.Blanár odmieta zmrazovanie minimálnej mzdy

Bratislava 24. mája (TASR) - Prioritné v súčasnej situácii na Slovensku je zachraňovať pracovné miesta. Podľa predsedu parlamentného finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS) by sa asi malo zabrániť rastu minimálnej mzdy. Predseda parlamentného zahraničného výboru Juraj Blanár (Smer-SD) je presvedčený, že by sa na minimálnu mzdu nemalo siahať. Zaznelo to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Tému zmrazovania minimálnej mzdy v budúcom roku otvorili zástupcovia zamestnávateľov na tohtotýždňovom rokovaní tripartity. "Prioritné je zachraňovať čo najviac pracovných pozícií. Príliš vysoký rast minimálnej mzdy zabráni pracovať jednoduchším manuálnym profesiám. Je to ďalší kamienok do mozaiky. Áno, asi by sme mali zabrániť rastu minimálnej mzdy," povedal Viskupič. Podľa neho nezvyšovanie minimálnej mzdy by pomohlo zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky.



Parlament v minulom období prijal zákon, podľa ktorého výška minimálnej mzdy na rok 2021 by mala byť primárne založená na dohode sociálnych partnerov, teda zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú, minimálna mzda sa stanoví na základe nového vzorca. Jeho základom je priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa minimálna mzda určuje. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy.



Blanár vyčíslil, že na Slovensku pracuje približne 2,5 milióna ľudí, z toho 130.000 ľudí poberá minimálnu mzdu. "Zužovať reštart ekonomiky na to, že budeme musieť teraz zamraziť alebo znížiť minimálnu mzdu, je nezodpovedné," povedal Blanár. Podľa neho, ak je to potrebné, tak by sa mohli určiť pri nej prípadne výnimky ako pri príplatkoch za prácu. "Mali by to skôr ponechať na tom, čo sme urobili pri príplatkoch. To znamená, že tam, kde by minimálna mzda mohla byť ohrozením pre existenciu nejakej firmy, tam nech to v rámci kolektívnej zmluvy dohodnú odbory s firmou," myslí si Blanár. Odmieta však plošné zmrazovanie minimálnej mzdy. "Nesiahajte na minimálnu mzdu, riešte podstatné veci, ktoré sú dôležité," adresoval vláde Blanár.