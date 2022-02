Kollár podporí opatrenia pre ceny energií, Pellegrini vládu kritizuje

Bratislava 6. februára (TASR) - Hnutie Sme rodina podporí na vláde i v parlamente opatrenia na pomoc pri zvýšených cenách elektrickej energie. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 to uviedol predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár. Pri téme znižovania DPH hovorí napríklad o možnosti znížiť DPH na hnojivá s cieľom podporiť domácich producentov. Trvalé zníženie daní v gastrosektore by podľa neho mohla zahŕňať pripravovaná daňová reforma.



Nezaradený poslanec Peter Pellegrini hovorí, že vláda nerobí nič proti zdražovaniu. Prostriedky na pomoc vidí napríklad v nevyčerpaných financiách z očkovacieho bonusu či v rezerve štátneho rozpočtu. Zdôraznil, že všetko má v rukách minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Konkrétne riešenia na pomoc pri zvýšených cenách energií očakáva Kollár od ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) na pondelkovej (7. 2.) koaličnej rade. Hoci poslanec Sme rodina navrhol v parlamente zníženie DPH na potraviny, Kollár pripustil riziko, že by obchodník cenu neznížil. Zároveň však hovorí, že keď budú Slováci z prihraničných oblastí nakupovať mimo SR, slovenská ekonomika utŕži obrovské straty na daniach. Akýkoľvek návrh ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO), ktorý zníži tlak na ľudí, podporí. Nevylučuje pomoc ľuďom v energetickej chudobe, napríklad peniazmi z rôznych štátnych fondov.



Pellegrini pripomenul, že Slovensko čelí najväčšiemu zdražovaniu za posledných desať, 15 rokov. "Niektoré potraviny zdraželi za rok o 15, 20, o 30 percent, toto sú zásadné problémy," zdôraznil. Navrhuje napríklad znížiť DPH na potraviny, dočasne znížiť ceny pohonných látok či podporiť najslabšie domácnosti v súvislosti so zvyšovaním cien energií. Zdroje vidí aj v nevyčerpaných peniazoch na očkovací bonus. Poukázal na opatrenia, ktoré prijímajú napríklad v Rakúsku.



Líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Pellegrini tiež priblížil, že v avizovanej petičnej akcii za vyhlásenie referenda by mohla byť otázka o zastropovaní odchodu do dôchodku alebo garancia výpočtu minimálnej mzdy, prípadne otázka o rovnosti v odmeňovaní žien a mužov.