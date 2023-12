L. Kamenický: Vláda v nasledujúcich rokoch zníži deficit o 1 % ročne

Bratislava 17. decembra (TASR) - I keď má v budúcom roku deficit verejných financií klesnúť o pol percenta hrubého domáceho produktu (HDP), v nasledujúcich rokoch plánuje vláda tempo konsolidácie verejných financií zdvojnásobiť na jedno percento HDP. Na konci volebného obdobia v roku 2027 má deficit klesnúť tak, aby prestalo rásť aj percento Slovenska zadlženia voči HDP. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



"Keby sme zotrvali v tej jednopercentnej konsolidácii ďalšie roky, tak deficit by nám klesol na 3 % niekde na konci volebného obdobia v roku 2027 a hrubý dlh by sa nám začal otáčať dole, a to je plán, ktorý my máme," povedal Kamenický. Minister tak reagoval na výhrady opozičných politikov aj na tvrdenia analytikov, že by mala vláda konsolidovať deficit rýchlejšie, aby sa Slovensko vyhlo krachu verejných financií.



Predseda SaS a exminister hospodárstva Richard Sulík uznal, že bývalá vláda zanechala štátne financie v zlom stave, no zároveň tvrdil, že aktuálne navrhnutý rozpočet na rok 2024 a s ním súvisiace opatrenia vlády sú ešte horšie. Podľa Sulíka vláda konsolidačným balíčkom, ktorý bude v nasledujúcich dňoch schvaľovať parlament, zaťažuje firmy a ľudí a reálne úspory neprináša. "Okrem už spomínaného zosekania rozpočtu RTVS nešetríte nikde na ničom," povedal Sulík, ktorému prekáža napríklad zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu, ale napríklad aj zvýšenie dane z dividend.



Kamenický zdôraznil, že vláda novými výdavkami iba plní predvolebné sľuby. Súčasnú situáciu na Slovensku prirovnal k zhorenému domu, ktorý majiteľ podpálil a teraz radí, ako má nový majiteľ poupratovať a postaviť nový. Zachovanie rodičovského dôchodku spolu s 13. dôchodkom Kamenický vysvetlil nedostatkom času na rokovanie s koaličnými partnermi vzhľadom na potrebu pripraviť a schváliť štátny rozpočet ešte v závere tohto roka. Odmietol tvrdenie Sulíka, podľa ktorého by niekoľko týždňov rozpočtového provizória nebola "žiadna tragédia". K súbehu rodičovského a 13. dôchodku sa podľa neho koalícia ešte pri rokovaniach vráti.



Predseda SaS namietal aj schválené dotovanie hypotekárnych úverov. To podľa neho prinesie menšiu konkurenciu, keďže klient nedostane štátnu pomoc, pokiaľ by chcel prejsť ku konkurencii. Sulík sa preto obáva, že banky toto obmedzenie zneužijú a úrokové sadzby budú optimalizovať tak, aby každý klient dostal maximálnu možnú štátnu pomoc.



Kamenický však toto tvrdenie odmietol. Upozornil, že banky sú pod kontrolou Národnej banky Slovenska a pokiaľ by všetky zvýšili úroky napríklad na 9 %, išlo by o kartelovú dohodu. Nevylúčil ani možnosť dodatočnej úpravy legislatívy tak, aby bolo možné preniesť hypotéku do inej banky bez straty nároku na štátny príspevok.