Krajniak: MPSVR vyplatilo na pandemickú pomoc už dve miliardy eur

Na archívnej snímke Richard Raši 17. decembra 2020 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 13. júna (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácalo od februára tohto roku v rámci Prvej pomoci ++ zamestnávateľom na zamestnanca v priemere 646 eur. Spolu rezort vyplatil na pandemickú pomoc približne dve miliardy eur. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii televízie TA3 V politike minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).“ povedal Krajniak. Minister považuje vyplácanie pomoci za dobre zvládnuté a spätne by zmenil iba niektoré techniky vyplácania príspevkov zo začiatku pandémie.Nezaradený poslanec Richard Raši s ministrom nesúhlasil a upozornil na údaje Medzinárodného menového fondu, podľa ktorých je Slovensko, čo sa týka výšky pomoci, na chvoste EÚ. Krajniakovi vyčítal, že vláda nepodporila opozičné návrhy na pomoc rodinám a zrušila niektoré benefity odsúhlasené predchádzajúcimi vládami. Krajniak oponoval, že napríklad v prípade obedov zadarmo si budú môcť rodičia vybrať, či budú mať obedy zadarmo pre deti alebo finančný príspevok. Odmietol aj obvinenie o zrušení 13. dôchodkov s tým, že dôchodcovia dostali doteraz historicky najvyšší príspevok.Minister pripomenul, že pomoc firmám a zamestnancom sa ešte nekončí, iba bude do konca roka naviazaná na celoštátny stupeň COVID automatu. V čiernej a bordovej farbe bude vyplácaná Prvá pomoc ++, v ružovej a červenej farbe bude vyplácaná Prvá pomoc + a v oranžovej a žltej farbe COVID automatu bude aktívna základná Prvá pomoc. Od začiatku budúceho roka bude potom platiť dlhodobý kurzarbeit.Krajniak sa vyjadril aj k pripravovanej výstavbe nájomných bytov, ktorú presadzuje hnutie Sme rodina. Návrh príslušnej legislatívy už je podľa ministra pripravený a v nasledujúcich dňoch k nemu budú diskusie napríklad na hospodárskom výbore Národnej rady SR. „“ uviedol Krajniak. Zákon by mal podľa neho platiť od jesene.Raši si myslí, že legislatíva k výstavbe nájomných bytov mohla byť už dávno schválená. „“ pripomenul poslanec, podľa ktorého nie je zatiaľ na príslušnom zákone dohodnutá ani vládna koalícia. Strana Hlas-SD, ktorej je Raši členom, by podľa neho mala prísť v najbližších týždňoch s vlastným návrhom riešenia výstavby nájomných bytov. Podľa Krajniaka vláda zohľadní aj všetky dobré opozičné návrhy.