M. Krajniak: Životné minimum v SR od júla vzrastie na 233 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. apríla (TASR) - Životné minimum v SR od júla vzrastie na 233 eur. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). Diskutoval s exministrom práce Jánom Richterom z opozičného Smeru-SD." reagoval Krajniak na Richterovu výčitku, že pri sociálnej pomoci "by sa malo učiť Slovensko" od susednej ČR.Krajniak pripomenul, že 816.000 dôchodcov už dostalo v rámci tzv. očkovacieho bonusu vyše 238 miliónov eur. "" oponoval Krajniakovi Richter. Podľa Krajniaka bonus však dostali aj tí dôchodcovia, ktorí už boli dvakrát zaočkovaní a iba za to, aby si zobrali tretiu očkovaciu dávku, zobrali 300 eur.Krajniak vysvetlil, že v návrhoch, ktoré rezort práce pripravil v rámci inflačnej pomoci, sa ráta s nízkopríjmovými občanmi v dôchodkovom veku. Aj opozícia bude podľa neho mať možnosť zahlasovať za návrh, aby už na prelome júna a júla bol vyplatený predsunutý 13. dôchodok, ktorým sa najviac pomôže nízkopríjmovým." povedal Krajniak.Oznámil, že od 1. mája sa o 17,5 % zvyšuje hodnota gastrolístka. "" uviedol šéf rezortu práce.Informoval zároveň, že vláda pripravuje novelu zákona o energetike, ktorá by mala riešiť tzv. energetickú chudobu. "" vysvetlil Krajniak." zdôraznil potrebu akútnej pomoci Richter." zdôranil exminister práce.Podľa Krajniaka by Slovensko aj Európa mali mať výraznejšie diverzifikované zdroje plynu, ale nie je možné okamžité "odstrihnutie sa" od ruského zdroja. "" povedal Krajniak. Ruskú ropu a uhlie je podľa neho SR pripravená neodoberať.Prerušenie dodávok plynu zo strany Ruska by podľa Richtera veľmi ovplyvnilo hospodárstvo SR. "" dodal Richter.