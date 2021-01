M. Šefčovič: Vakcín bude dostatok na zaočkovanie vyše 80 % Európanov

Na snímke podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič počas očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove 27. decembra 2020, archívne foto. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Predseda EK: Peniaze z Fondu obnovy by EK chcela začať posielať pred letom



Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, archívne foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 17. januára (TASR) – Nie je na mieste mať obavy z toho, že v krajinách Európskej únie (EÚ) nebude dostatok vakcín proti ochoreniu COVID-19. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Aktuálne má EÚ podľa jeho slov zabezpečených 2,3 miliardy vakcín, čo je dokonca viac ako Európa potrebuje. Len prostredníctvom dvoch vakcín, ktoré sú momentálne na trhu (od firiem Pfizer-BioNTech a Moderna, pozn. TASR), má už dnes Európa zabezpečených dostatok vakcín na očkovanie viac ako 80 percent európskeho obyvateľstva.podotkol Šefčovič s tým, že EÚ má v zálohe ešte ďalšie tri firmy, s ktorými sú zmluvne zabezpečené dodávky vakcín po dokončení vývojového procesu.Ako avizoval podpredseda EK, na pôde ministerskej rady by sa malo v pondelok (18. 1.) debatovať aj o tom, že by bolo dobré, keby všetky krajiny Únie minimálne dvakrát týždenne zverejňovali údaje o tom, koľko dostala ktorá krajina vakcín a koľko je v danom štáte zaočkovaných ľudí. Členské krajiny podľa jeho slov totiž majú možnosť si medzi sebou vakcíny aj podeliť, ak v niektorej krajine krivka stúpa a v inej krajine, naopak, klesá.vysvetlil Šefčovič.Na margo zníženia dodávok vakcín od spoločnosti Pfizer-BioNTech uviedol, že firma avizuje, že v plnej funkčnosti bude okolo 25. januára a dodávky vakcín zvýši od 15. februára tohto roka. Sľúbené dodávky pre 1. kvartál tohto roka by preto mali byť zabezpečené.Podpredseda EK však apeluje na zdigitalizovanie systému očkovania.dodáva Šefčovič s tým, že ani jedna vakcína by nemala vyjsť nazmar. Ako dodal, témou v budúcnosti budú určite aj elektronické vakcinačné preukazy, preto je naozaj potrebné, aby sa celý tento systém zdigitalizoval a usporiadal tak, aby sa dalo s týmito databázami spolupracovať aj s inými členskými krajinami.Vznik určitej formy elektronických očkovacích preukazov vidí Šefčovič reálne, zároveň však dodal, že nie je možné ľudí diskriminovať na základe očkovania, respektíve neočkovania, keďže vakcinácia je dobrovoľná. Podľa neho však môžu nastať situácie, keď na jednotlivé úkony sa bude vyžadovať doklad o očkovaní alebo negatívny test na nový koronavírus.K peniazom z Fondu obnovy a odolnosti Európskej únie (EÚ) by sa mohli členské krajiny začať dostávať už pred letnými prázdninami, také sú snahy Európskej komisie (EK). V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Podľa jeho slov má EK momentálne k dispozícii jednotlivé národné plány obnovy od 13 krajín vrátane Slovenska.uviedol Šefčovič s tým, že rýchlosť tohto naštartovania bude závisieť od toho, ako rýchlo sa uskutoční ratifikácia plánu obnovy EÚ v parlamentoch jednotlivých členských krajín.avizoval Šefčovič.Druhou stránkou však podľa neho je to, ako dobre sú jednotlivé národné plány pripravené. EK momentálne posudzuje 13 plánov, medzi ktorými je aj ten slovenský.komentoval Šefčovič.Ako však upozornil, nemalo by sa zabúdať ani na to, že ku koncu tohto roka by sa Slovensko a ostatné krajiny EÚ mali dostať čo najbližšie k dohode aj o čerpaní sedemročného európskeho rozpočtu na roky 2021 – 2027.uzavrel Šefčovič.