NBS ohlásila prepúšťanie, zmeniť sa má aj organizácia zamestnancov

Bratislava 27. januára (TASR) – Národná banka Slovenska (NBS) ohlásila hromadné prepúšťanie. Informoval o tom ekonomický web Index denníka Sme, podľa ktorého však banka nielen prepúšťa, ale mení aj organizáciu zamestnancov na oddeleniach.



"Vážení kolegovia, dovoľujem si informovať, že v Národnej banke Slovenska sa s účinnosťou od 1. marca 2020 uskutoční rozsiahla organizačná zmena v štruktúre odborov, oddelení a úsekov," píše sa podľa Indexu v mailovej správe, ktorú prednedávnom dostali zamestnanci. Podľa správy by sa mala uskutočniť aj zmena v personálnom obsadení na všetkých úrovniach, mali by byť vymenení referenti určitých oddelení, pričom NBS plánuje najať nových ľudí z externého prostredia. Personálne zmeny banka potvrdila.



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny podľa ekonomického webu potvrdilo, že evidujú "nahlášku" od zamestnávateľa, ktorý vykonáva "činnosti centrálnej banky". Zároveň priblížilo, že ohrozených je 79 zamestnancov, pričom informáciu o hromadnom prepúšťaní dostalo ústredie práce 20. januára.



NBS pre Index uviedla, že novú organizačnú štruktúru schválila banková rada na svojom poslednom zasadnutí, a to 14. januára. V rámci zmien teda banka nielen prepúšťa, ale mení aj organizáciu zamestnancov na oddeleniach. Počet pracovných miest sa podľa banky meniť nebude.



Hovorca národnej banky Peter Majera pre portál uviedol, že s účinnosťou od 1. marca pripravila NBS čiastočnú zmenu organizačnej štruktúry, čo súvisí s modernizáciou a inováciami. "Zmeny boli navrhované výkonnými riaditeľmi dotknutých organizačných úsekov. NBS považuje za nutné hlavné činnosti týchto útvarov aktualizovať a zefektívniť," priblížil Majer. Zmeny sa podľa neho týkajú dvoch úsekov, konkrétne úseku obozretného dohľadu a úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov. "Každému zamestnancovi dotknutému organizačnou zmenou bude ponúknuté iné voľné a vhodné pracovné miesto v NBS," dodal Majer.