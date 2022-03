Peniaze na pomoc ľuďom sú v DPH aj v Envirofonde, tvrdí B. Kollár

Bratislava 27. marca (TASR) – Prostriedky na pomoc vysokými cenami najviac zasiahnutým skupinám obyvateľstva, ako sú napríklad dôchodcovia či matky s deťmi, by Slovensko malo nájsť vo zvýšenom výbere dane z pridanej hodnoty (DPH), ale napríklad aj v Envirofonde. Z tohto zdroja by sa mohla podporiť aj ekonomika, povedal v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda parlamentu a šéf koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár.



Kollár pripomenul, že vláda zastropovala na dva roky cenu elektrickej energie pre domácnosti, rovnako majú domácnosti v tomto roku stabilnú cenu plynu, ktorá je na nižšej úrovni ako napríklad v Česku. "Teraz je ťažká úloha na vláde, aby pripravila nejakú podporu aj pre zamestnávateľov, podnikateľov, ktorí budú mať elektrickú energiu drahú, a to sa automaticky premietne do cien produktov," upozornil Kollár.



Jedným zo zdrojov, ktorý je možné využiť na pomoc podnikom, je Envirofond. V tom sa pre extrémny rast ceny emisných povoleniek akumulovali stovky miliónov eur. Kollár zdôraznil, že tieto peniaze nie sú iba financiami ministerstva životného prostredia, ale nás všetkých. "Musí si uvedomiť aj pán minister (Ján Budaj), že tieto peniaze bude musieť pustiť na tento oltár," povedal Kollár. Druhým zdrojom na financovanie vplyvu zdražovania pre občanov a podnikateľov je podľa predsedu NR SR vyšší výber dane z pridanej hodnoty, ktorý súvisí s rastom cien.



Ministerstvo financií, ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a tiež ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v súčasnosti podľa Kollára hľadajú dohodu, ako vplyv rastu cien zmierniť. Najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva by sa mal rast cien kompenzovať priamymi finančnými platbami, v druhej fáze by mali prísť na rad daňové bonusy. Pomoc však podľa Kollára nedostanú dôchodcovia s najvyššími dôchodkami. Aká bude hranica na poskytnutie pomoci však nespresnil.



Podpredseda Národnej rady SR a podpredseda strany Smer-SD Juraj Blanár pripomenul, že susedné krajiny v súvislosti s rastom životných nákladov už dávnejšie znížili DPH na potraviny či na pohonné látky. Kollárovi vyčítal, že vláda sa zvyšovaniu cien a jeho vplyvu na obyvateľov a ekonomiku začala venovať príliš neskoro. Kollár oponoval, že pokiaľ bol Smer-SD vo vláde, pomoc občanom odkladal. Ako príklad uviedol trináste dôchodky.