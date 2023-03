Porsche chce pri Hornej Strede investovať miliardu eur

Bratislava 29. marca (TASR) – Nemecká automobilka Porsche zmenila svoje zámery na rozšírenie výroby pri Hornej Strede a namiesto avizovanej 200-miliónovej investície plánuje do výroby batériových modulov pre elektromobily investovať viac ako miliardu eur. Informoval o tom Denník E.



Prvá fáza projektu s investíciou 360 miliónov eur sa podľa Denníka E rozbehla začiatkom tohto roka, výroba v prvej hale by sa mohla spustiť už koncom budúceho roka.



Druhá fáza výstavby produkčného centra s rozpočtom približne 700 miliónov eur by sa mala spustiť na jeseň 2023. Výroba podzostáv batériových článkov pre závody produkujúce elektromobily Porsche by sa mohla podľa Denníka E rozbehnúť o tri roky neskôr.



Vláda spoločnosti Porsche Werkzeugbau ešte v júni minulého roka pridelila na výstavbu baterkárne investičný stimul formou úľavy na dani z príjmu vo výške 3,49 milióna eur a na realizáciu projektu zmeny súčasnej prevádzky ďalších 710.000 eur. Vtedy spoločnosť plánovala investovať 195 miliónov eur do projektu sériovej výroby Li-ion batériových modulov pre elektromobily a minimálne šesť miliónov eur chcela vložiť do projektu diverzifikácie produkcie existujúcej prevádzkarne technologického centra.