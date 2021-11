Sulík kvituje zrušenie pandemickej PN, Pellegrini hovorí o chybe

Bratislava 14. novembra (TASR) – Zrovnoprávnenie pandemickej PN s bežnou je podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) dobrým krokom. Naopak, nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda neparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini hovorí o vážnej chybe. Ľudia preto podľa neho nebudú motivovaní ostať v karanténe. Názory si vymenili v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Sulík zároveň avizoval, že bude na najbližšej vláde riešiť preplácanie nájomného zatvoreným prevádzkam.



Minister vyčíslil, že kým bežná PN je na úrovni 75 % čistého príjmu, tá pandemická bola zhruba 82 %. Nie je to preto podľa neho až taký veľký rozdiel a hlavne je fér, že všetci ľudia s akoukoľvek chorobou dostanú dávku nemocenské v rovnakej percentuálnej výške.



Pellegrini však skritizoval Sulíkov postoj. "Mne napríklad naozaj záleží, či ten človek dostane na ´péenke´ o 20 eur viac za ten mesiac," poznamenal s tým, že pre nízkopríjmového človeka to môže znamenať, že zaplatí v ten mesiac v škole obedy pre svoje dieťa, keďže tie zadarmo vláda už zrušila. "Tu nežije len 200.000 bohatých. Tu je 5,5 milióna ľudí s ťažkými životnými osudmi," dodal Pellegrini.



Sulík mu však oponoval, že aj človek po operácii slepého čreva môže byť nízkopríjmový a môže od 20 eur navyše závisieť, či zaplatí obedy pre svoje dieťa, avšak doma leží s obyčajnou PN. "Toto sú vaše typické lacné populistické ´žvásty´ o tom, ako chcete ľuďom dožičiť peniaze. Všetci to chceme, lenže na druhej strane je nejaká štátna kasa, ktorá má nejaké možnosti," poznamenal minister. Svojmu spoludiskutujúcemu povedal, aby sa hanbil.



Pellegrini to uzavrel tak, že pandemickú PN predsa zaviedla už súčasná vláda, on len chce, aby ostala v platnosti dlhšie.



Čo sa týka pomoci firmám a prevádzkam, Sulík povedal, že na utorkovej (16.11.) vláde chce s ministerskými kolegami riešiť aj opätovné preplácanie nájmov pre zavreté prevádzky. "Teraz v 3. vlne to je ďalšie kolo, idem to práve teraz v utorok otvoriť na vláde. Lebo už vieme, kto všetko bol zatvorený," vysvetlil minister s tým, že ak prevádzky budú môcť byť opäť otvorené (pre potenciálne nové opatrenia zvýhodňujúce očkovaných, pozn. TASR), nebude sa im preplácať nájom.



Nové pravidlá majú tiež umožniť zavedenie OTP (očkovaný, testovaný, po prekonaní COVID-19) režimu na pracoviskách. Podľa Sulíka sú potom následne dve možnosti, kto by platil testy vykonané neočkovaným zamestnancom. Ak vláda rozhodne o umožnení firmám testovať zamestnancov, podľa Sulíka by si mali testy platiť firmy. Ak to štát zamestnávateľom nakáže, mal by tie testy aj hradiť. "Predpokladám, že o tom rozhodneme budúci týždeň," uzavrel Sulík.