Výdavkové limity vetoval Krajniak, nesúhlasí so škrtmi v rozpočte

Bratislava 20. novembra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) priznal, že v koalícii vetoval použitie výdavkových limitov v návrhu rozpočtu na budúci rok. Dôvodom bola nutnosť škrtov, s ktorými nesúhlasí.



"Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a Európska komisia (EK) mi hovoria, že mám zoškrtať v rozpočte budúci rok 500 miliónov eur na sociálne výdavky. To ja neurobím. Aby som skrátil prídavky na deti, alebo podporu pre dôchodcov? Neurobím to," vyhlásil minister.



Riešenie vidí v rokovaniach, ku ktorým má dôjsť budúci rok na jar. Má sa pri nich nanovo nastavovať plán obnovy, keďže sa slovenská ekonomika a nezamestnanosť vyvíja inak ako v pôvodných predpokladoch. "Budeme musieť rokovať s EK," dodal Krajniak.



Bývalý šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) ocenil, že minister práce zobral veto na seba. Upozornil však, že k výdavkovým limitom sa vláda sama prihlásila. Má ich v programovom vyhlásení a dala si ich aj do plánu obnovy.



"Ešte sa nikdy nestalo, že niekto Európskej komisii oznámi, že už sme ich prijali, dajte nám peniaze, a teraz EK zistila, že (minister financií) Igor Matovič reálne EK oklamal," dodal opozičný poslanec.



Slovensko deklarovalo splnenie záväzku prijať výdavkové limity po tom, ako bol schválený príslušný zákon. Doteraz sa však ministerstvo financií nedohodlo s RRZ na metodike ich výpočtu a nepoužilo ich ani v návrhu rozpočtu na budúci rok. Za to nás komisia kritizuje, hrozia preto problémy s čerpaním peňazí z plánu obnovy.