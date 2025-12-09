< sekcia Ekonomika
MIRRI: Monitorovací výbor schválil tretiu zmenu Programu Slovensko
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Monitorovací výbor pre Program Slovensko schválil návrh tretej zmeny programu. Tá presmeruje investície do nových strategických priorít EÚ a pomôže eliminovať riziko odhadovanej strany 750 miliónov eur v roku 2026. V utorok o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Slovensko treťou zmenou reaguje podľa MIRRI na modernizovaný legislatívny rámec Európskej komisie o Modernizovanej politike súdržnosti. Ten umožňuje členským štátom aktualizovať svoje investičné priority podľa nových bezpečnostných, ekonomických a klimatických výziev. „Zmena programu je výsledkom náročných rokovaní a profesionálnych diskusií. Ukazuje, že keď hľadáme riešenia spoločne, dokážeme pripraviť Slovensko na výzvy aj príležitosti, ktoré pred nami stoja,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Slovensko navrhlo podľa MIRRI presunúť takmer 1,24 miliardy eur, teda 10,05 % alokácie Programu Slovensko do oblastí, ktoré budú mať najväčší vplyv na kvalitu Slovákov a dlhodobú odolnosť štátu. Ide napríklad o posilnenie konkurencieschopnosti a moderných technológií alebo bezpečnosť a odolnosť kritickej infraštruktúry, najmä v prípade tej zdravotnej, dopravnej, energetickej a kybernetickej. Ďalej je to viac dostupného a kvalitného bývania, lepšia ochrana a hospodárenie s vodou či civilná pripravenosť.
Rezort vysvetlil, že Modernizovaná politika súdržnosti prináša pre Slovensko aj praktické výhody, pričom umožňuje vyššie zálohové platby, ktoré zlepšia cash flow projektov a predlžuje čas na ich uskutočnenie do konca roka 2030. To zároveň dáva priestor na lepšiu prípravu aj realizáciu veľkých investícií. Do konca tohto roka bude tretia zmena Programu Slovensko predložená Európskej komisii na schválenie, čo je aj podmienkou na získanie výhod, ktoré Modernizovaná politika súdržnosti prináša.
Migaľ ocenil prístup územných partnerov pri tvorbe tretej zmeny Programu Slovensku. „Som rád, že sme dokázali vytvoriť priestor pre kľúčové investície - od dostupného bývania cez civilnú pripravenosť až po ochranu našich vodných zdrojov. Je to cesta, ktorá Slovensku dáva dlhodobý zmysel,“ dodal.
