Pellegrini nevníma sociálny balíček ako kupčenie, Kiska naopak áno

Bratislava 16. februára (TASR) –Nie je to predvolebný ťah a už vôbec nie predvolebná korupcia. O návrhu v parlamente schváliť ešte pred koncom súčasného volebného obdobia zvýšenie rodinných prídavkov či 13. dôchodok to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 uviedol predseda vlády SR a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini. Jeho oponent v televíznej diskusii, predseda strany Za ľudí Andrej Kiska, je naopak presvedčený nielen o kupčení s hlasmi, ale aj o porušení zákona.



"Je mi úplne jedno, či to prinesie percentá strane Smer-SD, dôležité je, či sa to podarí presadiť," povedal Pellegrini o návrhoch sociálnych opatrení. Zopakoval, že k rozhodnutiu prijímať ich ešte pred koncom súčasného mandátu vedie stranu Smer "obava z nemohúcnosti terajšej opozície na čomkoľvek sa dohodnúť", čo by v prípade, že by mali mandát vládnuť, ohrozilo prijímanie sociálnych opatrení.



Kiska nepochybuje o tom, že je potrebné zvýšiť dôchodky pre seniorov, víta aj snahu pomôcť mladým rodinám. "Urobiť to však treba adresne, nie opatreniami, ktoré sú obyčajným kupčením a navyše sú protizákonné," povedal Kiska, narážajúc na to, že na skrátené legislatívne konanie neexistuje v tomto prípade relevantný dôvod. Pellegriniho sa opýtal, prečo Smer-SD doteraz, za všetky roky svojho vládnutia, neurobil adresný sociálny systém pomoci. "Prečo napríklad majú bohatí ľudia ako ja mať zvýšený dôchodok, a nie tí, ktorí to naozaj potrebujú," povedal.



Podľa Kisku by vláda mala v súčasnom období len 'kúriť a svietiť' a nie prijímať opatrenia, ktoré budú mať devastačný dosah na budúcu exekutívu. "Zvýšenie výdavkov buď zvýši už i tak vysoké zadlženie každého jedného občania, alebo bude znamenať škrty v oblastiach, ktoré už v súčasnosti nemajú dostatok prostriedkov na rozvoj, ani na znižovanie investičného dlhu," povedal.



Pellegrini uistil, že slovenská ekonomika je schopná zvládnuť zvýšené výdavky. "Desaťpercentné zvýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe znamenalo 500 000 eur navyše v minulom roku, v tomto ďalších 500.000, zvládli sme to. Zvládneme aj tieto výdavky," zdôraznil premiér, ktorý sa spolieha na vyššie príjmy zo sociálneho poistenia plynúce z vyššej zamestnanosti, efektívnejší výber daní i racionalizačné opatrenia výdavkov v rámci rozpočtu. "Nerobíme to preto, aby sme to prenechali niekomu inému, robíme to preto, lebo rátame, že budeme vo vláde," dodal Pellegrini.