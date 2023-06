Moody's: Ceny domov v Británii môžu do dvoch rokov klesnúť o desatinu

Londýn 9. júna (TASR) - Ceny domov v Británii by mohli v nasledujúcich dvoch rokoch klesnúť zhruba o 10 %. Uviedla to koncom tohto týždňa ratingová agentúra Moody's. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Permanentne vysoká inflácia a zvyšovanie úrokových sadzieb povedie ku korekcii britského trhu s bývaním," uviedla v najnovšej správe Moody's, jedna z troch hlavných ratingových agentúr.



Nečakane horšie ostatné údaje o inflácii viedli k zvýšeniu úrokových sadzieb a očakáva sa, že britská centrálna banka bude v tejto aktivite pokračovať. To sa premieta aj do úrokových sadzieb na hypotékach. Robert Gardner, hlavný ekonóm Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v Británii, v minulých dňoch uviedol, že problémy na trhu s bývaním sa ešte neskončili.



Gardner poukázal najmä na riziko, že zvyšovanie úrokových sadzieb na hypotékach bude nejaký čas pretrvávať. S tým počítajú aj ďalší ekonómovia, pričom sa zhodujú v tom, že ceny britských nehnuteľností tento rok klesnú. Ako ukázal najnovší prieskum agentúry Reuters medzi analytikmi v oblasti realít, ceny nehnuteľností v Británii by tento rok mohli klesnúť o 3 %.