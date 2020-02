Moody's: Globálny predaj áut v tomto roku klesne o 2,5 %

Frankfurt nad Mohanom 26. februára (TASR) - Agentúra Moody's zhoršila vyhliadky svetového automobilového trhu. Hlavným dôvodom je epidémia koronavírusu.



Globálny predaj áut v tomto roku podľa Moody's klesne o 2,5 %, pôvodne počítala so znížením len o 0,9 %. Na budúci rok by sa predaj mal mierne oživiť a stúpnuť o 1,5 %.



Epidémia koronavírusu má negatívny vplyv na dopyt a narušuje dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle, uviedla v stredu Moody's dôvody zhoršenia svojej prognózy.



Pokles odbytu v tomto roku však bude slabší než v roku 2019, keď globálny predaj podľa Moody's padol o 4,6 %.



Agentúra predpovedá, že predaj áut v Číne tento rok klesne o 2,9 %. Odbyt v USA by mal zostať slabý a predaj v západnej Európe v tomto roku klesne po nečakane vysokom dopyte na konci vlaňajška. Jediným z veľkých trhov, kde tento rok predaj áut vzrastie, bude podľa Moody's Japonsko, kde očakáva zvýšenie o 0,4 %.