Moody's potvrdila Izraelu rating Baa1

Tel Aviv 8. júla (TASR) - Ratingová agentúra Moody's v pondelok (7. 7.) neskoro večer potvrdila dlhodobý rating Izraela v domácej a cudzej mene na úrovni Baa1. Upozornila pritom, že priamy vojenský konflikt s Iránom by ešte viac zaťažil verejné financie židovského štátu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rating Baa1 odráža oslabenú fiškálnu pozíciu Izraela v dôsledku zvýšených geopolitických rizík od októbra 2023.



Moody's očakáva, že pomer dlhu židovského štátu k jeho hrubému domácemu produktu (HDP) dosiahne v strednodobom horizonte vrchol zhruba na úrovni 75 % pre vyššie výdavky na obranu a slabší hospodársky rast.



Pred začiatkom vojenského konfliktu s Iránom pritom ratingová agentúra predpovedala vrchol dlhu na úrovni 70 %. Konflikt však ohrozuje ekonomickú silu Izraela aj prostredníctvom potenciálneho poškodenia infraštruktúry a oslabenia bezpečnostných podmienok, čo by mohlo ovplyvniť investície a celkovú hospodársku aktivitu, uviedla Moody's.



V máji agentúra S&P Global potvrdila rating Izraela na úrovni A/A-1 a varovala tiež, že dlhodobý alebo intenzívnejší konflikt by mohol ešte viac poškodiť jeho hospodárstvo aj verejné financie.



Ratingová agentúra Fitch minulý mesiac uviedla, že dôsledky izraelsko-iránskeho konfliktu sa zdajú byť v rozsahu, ktorý zodpovedá ratingu A s negatívnym výhľadom.



Agentúra Moody's ponechala tiež výhľad ratingu Izraela negatívny, čo signalizuje jeho možné zníženie v budúcnosti.