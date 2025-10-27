Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Moody’s potvrdila Japonsku rating A1 so stabilným výhľadom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Potvrdenie ratingu odráža pokrok Japonska pri kontrole inflácie a pri fiškálnej konsolidácii, ktorá pomohla znížiť deficit verejných financií.

Autor TASR
Tokio 27. októbra (TASR) - Agentúra Moody’s Ratings potvrdila Japonsku dlhodobé ratingy v lokálnej a cudzej mene na úrovni A1, pričom mu ponechala aj stabilný výhľad. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.

Potvrdenie ratingu odráža pokrok Japonska pri kontrole inflácie a pri fiškálnej konsolidácii, ktorá pomohla znížiť deficit verejných financií. Tento pokrok umožnil normalizáciu menovej politiky tempom, ktoré zachováva silnú dostupnosť dlhu v porovnaní s konkurenciou, hoci táto výhoda slabne.

Ratingová známka zohľadňuje očakávania Moody’s, že Japonsko bude pomaly znižovať svoje dlhového zaťaženie, ktoré zostane počas tohto desaťročia vysoké, na úrovni viac ako 200 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Moody’s predpokladá tiež, že odolnosť domáceho dopytu zmierni negatívne vplyvy zhoršenia globálneho obchodného prostredia po zavedení ciel v USA.
