Moody's: Prípadný shutdown ohrozí rating Spojených štátov

New York 26. septembra (TASR) - Zastavenie chodu amerických úradov bude znamenať zhoršenie úverového hodnotenia USA. Upozornila na to ratingová agentúra Moody's. Urobila tak niekoľko týždňov potom, ako konkurenčná agentúra Fitch odobrala Spojeným štátom najvyšší rating v reakcii na pokračujúce spory v súvislosti s riešením dlhového stropu. Moody's tak zostala z trojice svetových ratingových agentúr jediná, ktorá ešte hodnotí rating USA na najvyššej úrovni. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kongres sa stále nedohodol na podobe rozpočtu na budúci fiškálny rok, ktorý sa začína 1. októbra. Ak tak neurobí do polnoci 30. septembra, bude to znamenať uzatvorenie veľkého počtu federálnych úradov (shutdown) a dočasné prepustenie zamestnancov. Ako povedal analytik agentúry Moody's William Foster, bude to ďalší dôkaz toho, ako politická polarizácia vo Washingtone komplikuje možnosti vlády v oblasti fiškálnej politiky, a to v čase zvyšujúcich sa tlakov v obsluhe dlhu, keďže úrokové sadzby rastú.



Ak štát nedisponuje možnosťami efektívne odvracať tieto tlaky, zhoršuje sa aj jeho situácia v oblasti ratingu, uviedol Foster. "To by mohlo viesť k zhoršeniu výhľadu a v prípade, že sa nič nezmení, zníženiu vlastného ratingu," dodal.



Moody's je posledná z troch najväčších ratingových agentúr, ktorá ešte USA neznížila špičkový rating. V roku 2011 tak ako prvá urobila ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) a začiatkom augusta tohto roka agentúra Fitch. V obidvoch prípadoch znížili rating USA o jeden stupeň z top ratingu AAA na AA+. Najvyšší rating zo strany Moody's predstavuje úroveň Aaa a čo sa týka Spojených štátov, agentúra zatiaľ stále uplatňuje stabilný výhľad.