Moody's: Rusko sa zrejme dostalo do platobnej neschopnosti

Londýn 15. apríla (TASR) - Rusko sa zrejme dostalo do platobnej neschopnosti, keď sa pre západné sankcie pokúsilo o obsluhu svojich dolárových dlhopisov rubľami, uviedla agentúra Moody's. Moskva mala naposledy problémy so splácaním zahraničného dlhu po boľševickej revolúcii v roku 1917. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko 4. apríla uhradilo splátky dvoch štátnych dlhopisov splatných v rokoch 2022 a 2042 v rubľoch. V podmienkach splácania dlhopisov sú však stanovené doláre. Preto je Rusko podľa definície Moody's v platobnej neschopnosti, ak to nenapraví do 4. mája, čo je koniec 30-dňového tolerančného obdobia, uviedla vo štvrtok (14. 4.) ratingová agentúra.



"Tieto dlhopisové kontrakty nemajú ustanovenie týkajúce sa splácania v inej mene než v dolároch," pripomenula Moody's a dodala, že niektoré ruské eurobondy emitované po roku 2018 umožňujú za istých podmienok splátky v rubľoch, dlhopisy emitované predtým, čo sú aj spomínané dlhopisy splatné v rokoch 2022 a 2042, to neumožňujú. "Investori podľa názoru Moody's k dátumu splatnosti nedostali úhradu v zahraničnej mene", k čomu sa Rusko zmluvne zaviazalo.



Moskva viackrát vyhlásila, že chce splácať svoj dlh, čomu však bránia západné sankcie uvalené na Rusko pre jeho útok na Ukrajinu. Rusko nedokázalo splácať krátkodobý rubľový dlh v roku 1998, keď ho zasiahla ázijská dlhová kríza a prepad cien ropy.



Situácia je v súčasnosti iná, Rusko síce má peniaze, ale nemôže dlh splácať, pretože USA, EÚ a Kanada zmrazili jeho devízové rezervy, ktoré sú štvrté najväčšie na svete. To by bol prvý veľký krach Ruska za viac než storočie, keďže aj koncom 90. rokov, po zániku Sovietskeho zväzu, bolo schopné vyrovnať zahraničné dlhy.



Podobne ako Moody's sa koncom minulého týždňa vyjadrila aj ďalšia z troch veľkých ratingových agentúr Standard & Poor's Global Ratings, ktorá zhoršila hodnotenie úverovej bonity Moskvy. Standard & Poor's znížila rating Ruska na úroveň čiastočnej platobnej neschopnosti (selective default, SD).