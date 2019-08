Moody’s: Trump sa mýli, ak tvrdí, že obchodná vojna nemá vplyv na USA

Trump vyhlasuje, že obchodná vojna s Čínou mala doteraz len malý vplyv na americkú ekonomiku. Podľa Zandiho ekonomické náklady v USA stúpajú.

New York 17. augusta (TASR) - Americký prezident sa strašne mýli, keď tvrdí, že obchodná vojna nepoškodzuje ekonomiku USA, uviedol hlavný ekonóm Moody’s Analytics Mark Zandi.



Trump vyhlasuje, že obchodná vojna s Čínou mala doteraz len malý vplyv na americkú ekonomiku. Podľa Zandiho ekonomické náklady v USA stúpajú. "Tvrdenie, že to nespôsobuje ekonomické škody, proste nie je pravda," povedal Zandi v rozhovore pre CNBC.



Ak Trump zrealizuje svoje doterajšie colné hrozby, americké firmy a spotrebiteľov to v budúcom roku bude stáť 100 miliárd USD (90,29 miliardy eur). "To je pol percenta hrubého domáceho produktu a približne polovica z toho, čo Američania vlani dostali zo zníženia daní," povedal Zandi, "to je veľmi veľa."



Zandi si myslí, že Trump zrejme v istom bode pochopí, že jeho tvrdý postoj voči Číne a obchodná vojna nefungujú, a preto sa bude snažiť nájsť spôsob, ako ju ukončiť a nestratiť pritom svoju tvár. Otázkou je, či mu to čínsky prezident Si Ťin-pching umožní.



"Ak by som ja bol prezidentom Si, sedel by som a myslel by som si: 'Tak existuje šanca, že tento prezident o rok a pol už nebude prezidentom a ja možno budem rokovať s niekým iným.'"



Colná vojna, ktorá sa začala približne pred rokom, už podľa Zandiho zhoršila podnikateľskú náladu po celom svete a mala negatívny vplyv na kapitálové investície. Tento negatívny vplyv sa zrejme následne prejaví aj na trhu práce.



"Začína sa to prejavovať v oblastiach, ako je výroba, doprava, distribúcia. Ak to metastázuje a ďalšie firmy a sektory ekonomiky začnú zastavovať prijímanie ľudí a nezamestnanosť začne rásť, tak to je recesia," tvrdí.



Zandi porovnal údaje o tvorbe pracovných miest v tomto roku a vlani. "Vlani sa v USA mesačne vytvorilo v priemere takmer 225.000 nových miest, v posledných troch až šiestich mesiacoch dosiahol rast pracovných miest 140.000 mesačne," uviedol. Dodal, že ak to klesne pod 100.000, nezamestnanosť sa začne zvyšovať. "Už sme takmer tam, smerujeme tam," doplnil.



(1 EUR = 1,1076 USD)