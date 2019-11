Moody's: V roku 2020 vzrastú riziká ohrozujúce ratingy štátov

Londýn 11. novembra (TASR) - Agentúra Moody's zhoršila globálne vyhliadky ratingov vlád na rok 2020 zo stabilných na negatívne. Deštruktívna a nepredvídateľná politika totiž môžu spomaliť rast a zvýšiť riziká ekonomických a finančných šokov.



To znamená, že Moody's by mohla na budúci rok znížiť známky úverovej dôveryhodnosti viacerých štátov. Agentúra už zhoršila výhľady ratingov Británie, Južnej Afriky, Indie, Mexika, Turecka a Hongkongu.



Ako dôvod rozhodnutia uviedla Moody's nasledovné príčiny: nepredvídateľná politika a obchodné vojny, podobné tej medzi USA a Čínou, môžu oslabiť otvorené a na export komodít orientované ekonomiky. Nárast antagonistického prostredia tiež zrejme poškodí globálne a národné inštitúcie, čo spoločne so slabším rastom zvýši pravdepodobnosť kríz a zároveň zníži kapacitu na ich riešenie.



Nepredvídateľnosť spomaľuje rast a zvyšuje úverové riziká, uviedla Moody's v správe o 142 štátoch, ktorých úverovú bonitu hodnotí a ktorých celkový vládny dlh predstavuje 63,2 bilióna USD (eur). "Nepredvídateľná politika vytvára nepredvídateľné ekonomické a finančné prostredie."



Najvýraznejším príkladom aktuálnych sporov je obchodný konflikt medzi USA a Čínou, ale aj ďalšie napätia spomaľujú globálnu expanziu. Moody's pripomenula napätie v Perzskom zálive, medzi Japonskom a Kóreou, Indiou a Pakistanom, USA a Európskou úniou (EÚ) a EÚ a Britániou.



Explicitné vplyvy týchto sporov, napríklad dôsledky zvýšenia ciel na objem obchodu, nie sú vždy príliš veľké, avšak sekundárne dosahy na investície a kapitálové toky zrejme poškodia krátko aj dlhodobé rastové vyhliadky vo všetkých regiónoch.



Moody’s aktuálne počíta, že tempo rastu ekonomiky skupiny G20 na budúci rok zostane na úrovni okolo 2,6 % po 3 % v roku 2018.