Moody's varuje ohľadom ratingu Francúzska pred predčasnými voľbami

Paríž 11. júna (TASR) - Predčasné parlamentné voľby vo Francúzsku sú negatívne pre úverové hodnotenie krajiny, varovala v utorok ratingová agentúra Moody's. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Tieto predčasné voľby zvyšujú riziká pre fiškálnu konsolidáciu," uviedla Moody's vo vyhlásení v pondelok (10. 6.) neskoro večer, pričom ich označila za "úverovo negatívne" z hľadiska ratingu krajiny na úrovni Aa2, čo je jeden stupeň nad ekvivalentným hodnotením agentúr Fitch a S&P Global.



"Potenciálna politická nestabilita je úverovým rizikom vzhľadom na náročný fiškálny obraz, ktorý zdedí budúca vláda," dodala s tým, že súčasný stabilný výhľad ratingu Francúzska by sa mohol znížiť na negatívny, ak by sa metriky jeho dlhu ďalej zhoršovali.



"Oslabenie záväzku k fiškálnej konsolidácii by tiež zvýšilo tlaky na úverový rating," upozornila Moody's.



Prezident Emmanuel Macron v pondelok šokoval, keď vypísal predčasné parlamentné voľby po obrovskej prehre vo víkendovom hlasovaní do Európskeho parlamentu s krajne pravicovou stranou Marine Le Penovej.



Macronovo nečakané rozhodnutie sa rovná hodu kockou o jeho politickú budúcnosť. Mohlo by odovzdať veľkú moc krajnej pravici, ktoré bola roky na vedľajšej koľaji a pripraviť ho o post prezidenta tri roky pred skončením mandátu.



Prvé kolo volieb sa uskutoční 30. júna, necelý mesiac pred začiatkom olympijských hier v Paríži a druhé kolo je naplánované na júl.



Agentúra Moody's zdôraznila, že dlhové zaťaženie Francúzska, ktoré už presahuje 110 % hrubého domáceho produktu (HDP), je vyššie ako v iných krajinách s podobným ratingom. A od 70. rokov minulého storočia takmer nepretržite stúpa v dôsledku neustále veľkých štrukturálnych rozpočtových deficitov.



S&P Global začiatkom tohto mesiaca pre rovnaké obavy znížila rating Francúzska a Moody's naznačila, čo ju môže prinútiť nasledovať tento príklad.



"Výhľad a v konečnom dôsledku aj rating by sa mohli posunúť negatívnym smerom, ak by sme dospeli k záveru, že zhoršenie finančnej dostupnosti dlhu, ktorú meriame ako úrokové platby v pomere k príjmom a HDP, bude vo Francúzsku výrazne väčšie ako v krajinách s podobným ratingom," dodala Moody´s.