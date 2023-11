Moody's zhoršila výhľad ratingu USA zo stabilného na negatívny

New York/Washington 11. novembra (TASR) - Agentúra Moody's v piatok (10. 11.) zhoršila výhľad ratingu Spojených štátov zo stabilného na negatívny. Medzi dôvodmi uviedla na vysoký fiškálny deficit a nárast nákladov na obsluhu dostupnosti dlhu. Moody's zároveň potvrdila rating dlhodobých záväzkov USA na najvyššej úrovni (Aaa). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.



"Moody's očakáva, že fiškálne deficity USA zostanú veľmi vysoké, čo výrazne oslabí dostupnosť dlhu, uviedla Moody's. Príčinou sú podľa nej vyššie úrokové sadzby. Preto by podľa agentúry mala vláda prijať opatrenia na zníženie alebo zvýšenie príjmov. K zhoršeniu situácie prispievajú aj politické spory vo Washingtone.



"Pokračujúca politická polarizácia v americkom Kongrese zvyšuje riziko, že nasledujúce vlády nebudú schopné dosiahnuť konsenzus o fiškálnom pláne, ktorý by spomalil pokles dostupnosti dlhu," uviedla ratingová Moody's.



Pokiaľ ide o to, či si USA udržia najvyšší rating, Moody's očakáva, že si "zachovajú svoju výnimočnú ekonomickú silu". "Ďalšie pozitívne rastové prekvapenia v strednodobom horizonte by mohli minimálne spomaliť zhoršovanie dostupnosti dlhu," uviedla agentúra.



"Ťažko nesúhlasiť s odôvodnením, keďže v dohľadnom čase nemôžeme počítať so žiadnou rozumnou fiškálnou konsolidáciou," komentoval rozhodnutie Moody's hlavný ekonóm pre USA spoločnosti Natixis Christopher Hodge. "Deficity zostanú vysoké, a keďže úrokové náklady zaberajú väčšiu časť rozpočtu, dlhové bremeno bude naďalej rásť."



V tomto roku po mesiacoch politických sporov týkajúcich sa zvýšenia dlhového stropu už hodnotenie úverovej bonity USA znížila agentúra Fitch.